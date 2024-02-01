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Байден та фон дер Ляєн обговорили схвалення 50 млрд євро підтримки для України від ЄС
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Байден та фон дер Ляєн обговорили схвалення 50 млрд євро підтримки для України від ЄС

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Байден та фон дер Ляєн обговорили схвалення 50 млрд євро підтримки для України від ЄС
Президент Джо Байден з президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн в Овальному кабінеті Білого дому 10 березня 2023 р.Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 1 лютого провели телефонну розмову, в ході якої обговорили схвалення лідерами ЄС надання допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це політикиня повідомила на своїй сторінці у соцмережі X.

"Ми погодилися, що Україні необхідно й надалі отримувати широку підтримку з боку партнерів. Разом будемо стояти на боці України, скільки буде потрібно", — зазначила фон дер Ляєн.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, спілкуючись із журналістами, заявив, що Байден висловив вдячність голові Європейської комісії за надання Україні нового фінансування.

Посадовець додав, що підтримка Євросоюзу "не є заміною американського лідерства", оскільки адміністрація Сполучених Штатів продовжує чинити тиск на Конгрес з проханням щодо додаткової допомоги Києву.

1 лютого 27 лідерів держав-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

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