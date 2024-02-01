З полону РФ повернули п'ятеро військовослужбовців з Херсонської області

З російського полону в рамках обміну повернули п'ятеро військовослужбовців з Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Це військовослужбовці, які служили у різних підрозділах. Найстаршому – 47 років, наймолодшому – 23", — написав Прокудін

Серед військових, яких 31 січня 2024 року в рамках обміну повернули з полону — житель Нововоскресенського Нововоронцовської громади Херсонської області Станіслав Юрченко.

З російського полону 31 січня вдалося повернути 207 українців. Серед звільнених військовослужбовців — захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Це 50-тий обмін з РФ. З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць.

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