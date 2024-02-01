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"Добряче "орків" покошмарили". Історія автомеханіка, який став морпіхом миколаївської бригади
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"Добряче "орків" покошмарили". Історія автомеханіка, який став морпіхом миколаївської бригади

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&quot;Добряче &quot;орків&quot; покошмарили&quot;. Історія автомеханіка, який став морпіхом миколаївської бригади
Воїн Збройних сил України зі зброєю в руках. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

"Морж" — військовослужбовець миколаївської 36-ї бригади морської піхоти. У цивільному житті він був автомеханіком, а потрапивши на війну, став штурмовиком.

Про українського воїна розповіли у пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов на війну добровольцем. Через рік перевівся до бригади морської піхоти.. Нині "Морж" працює в штурмовій групі, яка знищує та займає російські позиції.

"Кожному своє. Мені подобається — зайти, шуму наробити та вийти. Я так люблю воювати, а не сидіти. У нас така група — ні в кого бажання немає в обороні бути. У всіх азарт, адреналін. Єдине, що може бути критичним — коли боєкомплект закінчується", — розповів чоловік.

Тренування морпіхів 36 бригади, 1 лютого 2024 року.
Морпіхи 36-ї бригади. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського
"Добряче "орків" покошмарили"

За час служби у бригаді військовослужбовець брав участь у декількох бойових виходах.

"Починали з одного населеного пункту на півдні. Село повністю їхнє (зайняте армією РФ — ред.), і танк по селу їде. Дронів — купа. Нас били з усього, чого хочеш, але ми вийшли. Потім всі пабліки російські писали про це", — згадує "Морж".

Також бійцям бригади вдалося взяти у полон російського військового.

"Він сам прийшов — не розраховував, що ми так далеко зайшли у ліс. Думав, що ми свої. Звуть його Мустафа, сам кримчанин. Сказав, що воює за гроші. Двісті штук платять", — ділиться спогадами морпіх.

Тренування морпіхів 36 окремої бригади, 1 лютого 2024 року.
Морпіхи 36-ї окремої бригади. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Воїна нагородили орденом "За мужність" третього ступеня. Під час виконання одного із завдань він отримав поранення та перебуває на реабілітації. Чоловік вважає, що потрібно поповнювати особовий склад, аби ті, хто зараз на позиціях, могли відпочити.

"Мої побратими зараз перебувають на передових позиціях, їх треба замінити. Втім, це повинні бути вмотивовані та підготовлені бійці. Я йшов мотивований, з такою думкою, що це може бути дорога в один кінець", — каже "Морж".

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