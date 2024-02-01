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ГУР: Україна просила про повернення тіл нібито загиблих на борту Іл-76 полонених, але Росія на це не йде
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ГУР: Україна просила про повернення тіл нібито загиблих на борту Іл-76 полонених, але Росія на це не йде

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ГУР: Україна просила про повернення тіл нібито загиблих на борту Іл-76 полонених, але Росія на це не йде
Фото: УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася до РФ стосовно повернення тіл полонених, що, як стверджували кремлівські пропагандисти, нібито загинули внаслідок трощі російського літака Іл-76, однак держава-агресор не реагує на запити.

Про це речник повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Юсов зазначив, що відповідне питання є "надзвичайно складним та драматичним". Водночас розповів, що обмін військовополоненими 31 січня, став "майже завершенням" зірваної операції у день падіння Іл-76.

Представник ГУР пояснив, що у межах крайнього обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня — за винятком 65 людей зі списку, що оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ.

Речник наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими.

"Щодо інформації про загибель – так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде", — підкреслив Юсов.

Тому, додав представник ГУР, "залишається актуальною вимога України про проведення неупередженого міжнародного розслідування стосовно не лише обставин падіння літака Іл-76, а й з'ясування, що ж насправді перебувало всередині — чи були там люди, чи боєкомплект, окрім екіпажу".

Що відомо про падіння Іл-76 у Росії

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між Росією та Україною.

Військовий експерт, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге припустив, що російський військово-транспортний літак Іл-76 могла збити російська система ППО.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста стосовно падіння військового літака Іл-76 у РФ та заяв російської сторони, що в літаку були українські військовополонені.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у розвідці не виключають: Росія могла використовувати українських полонених як живий щит для транспортування зброї у районі Бєлгорода.

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