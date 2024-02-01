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Чи можливе міжнародне та прозоре розслідування трощі Іл-76. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
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Чи можливе міжнародне та прозоре розслідування трощі Іл-76. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО

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Російський військово-транспортний літак Іл-76 впав уранці 24 січня у Бєлгородській області. За твердженням російської сторони, всі, хто перебував на борту, зокрема українські військовополонені, загинули. Володимир Путін заявив, що літак збили американською системою Patriot з території України. У ЗСУ факт падіння підтвердили, а у Генштабі заявили, що літак, ймовірно, перевозив ракети, якими обстрілюють територію України.

Нині Україна вимагає прозорого міжнародного розслідування трощі Іл-76. Та чи співпрацюватиме Росія зі слідством? Адже подібні випадки вже були. Мова про збитий MH17 у 2014-му теракт в Оленівці, який стався літом 2022-го і забрав життя понад півсотні українських військових.

Про те, що відомо про докази, зібрані на місці катастрофи та чи може ООН хоч якось допомогти розслідувати цю справу, ми спробували розібрати в цьому відео. Як Росія "використовує" падіння Іл-76 та уникає правди — у поясненні Суспільне Новини.

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