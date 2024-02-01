У Дніпрі 2 лютого відключатимуть світло на восьми вулицях: адреси

У Дніпрі 2 лютого через планові ремонтні роботи тимчасово припинять електропостачання на восьми вулицях.

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З 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. Академіка Янгеля: 5, 7-9, 11, 13;

вул. Дмитра Кедріна: 47, 49;

вул. Кедрова: 47;

вул. Надії Алексєєнко: 108, 112.

З 09:00 до 17:00 електроенергію відключатимуть за адресами:

вул. Перемоги: 25-31 (непарні), 35-66, 68-84 (парні), 85, 86, 88, 90;

пров. Анжерський: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Пожарського: 1-8, 10-16;

пров. Студентський: 1-15, 17, 19.

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