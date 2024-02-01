У Дніпрі 2 лютого відключатимуть світло на восьми вулицях: адреси

У Дніпрі 2 лютого через планові ремонтні роботи тимчасово припинять електропостачання на восьми вулицях.
Про це мовиться у Telegram-каналі "ЦЕК"
З 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
- вул. Академіка Янгеля: 5, 7-9, 11, 13;
- вул. Дмитра Кедріна: 47, 49;
- вул. Кедрова: 47;
- вул. Надії Алексєєнко: 108, 112.
З 09:00 до 17:00 електроенергію відключатимуть за адресами:
- вул. Перемоги: 25-31 (непарні), 35-66, 68-84 (парні), 85, 86, 88, 90;
- пров. Анжерський: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123;
- пров. Пожарського: 1-8, 10-16;
- пров. Студентський: 1-15, 17, 19.
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