Дефіциту електрики в енергосистемі не передбачається — Міненерго

Станом на ранок 1 лютого дефіциту електроенергії в українській енергосистемі не фіксується. Електроенергії достатньо для покриття потреб побутових споживачів і промисловості. Застосування графіків відключень світла не передбачається. Також на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 2815 МВт-год, експорту не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Для проведення короткострокових профілактичних робіт відключено два блоки ТЕС, водночас після закінчення аварійних ремонтів до мережі під’єднано два корпуси теплоелектростанцій. Також після довгострокового ремонту введено в роботу блок ТЕС, який додасть до енергосистеми 200 МВт додаткових потужностей", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго додали, що через технічні причини короткостроково відключалось обладнання на Черкаській ТЕЦ, при цьому порушень теплопостачання не було. Навантаження станції відновлено.

Загалом у резерві є 5 блоків і 2 корпуси теплової генерації, які буде задіяно у разі потреби.

Внаслідок обстрілів з боку армії РФ відключилась повітряна лінія на півдні країни, через що розвантажилась одна з ТЕЦ, є перебої у роботі станції. Також знеструмились підстанції – без світла залишились побутові споживачі.