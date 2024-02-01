31 січня на сесії Сумської міської ради депутати 28 голосами “за” проголосували за висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Лисенка. Крім того, обранці звільнили заступників міського голови та розпустили виконком. Про які тенденції серед сумських політиків свідчать такі рішення Суспільне запитало у докторки політичних наук та керівниці Центру соціальних досліджень Андріани Костенко.

Прийняття рішення про недовіру та відсторонення міського голови

Наразі треба зафіксувати дві тенденції. Перша — це те, що до повномасштабного вторгнення фактично більшість в Сумській міській раді складали депутати і коаліція була створена з депутатів "Батьківщини" та "Слуг народу". Фактично інші фракції позиціонували себе, як опозиційні політичні сили в міській раді і по великому рахунку те, що не проголосували з першого разу депутати "за" навіть, якщо йде мова про підозру, про те, що наразі проти Олександра Лисенка тільки питання розглядається, в суді немає відповідного рішення, але навіть наявність такого прецеденту вже мала би привести або до добровільного складання повноважень з боку Олександра Лисенка, який цього не зробив. Або, наприклад, сама фракція "Батьківщина" могла б виступити з тим, що власне вони ініціюють процедуру складання повноважень міським головою. Але цього не відбулося і також з першого разу депутати не спромоглися відсторонити Олександра Лисенка. Ну швидше за все очікували, що якось можуть події відбуватися по-різному, тобто не було політичної волі і взагалі немає політичної такої культури, що на такі події потрібно реагувати дуже оперативно і швидко.

Фактично, як на мене, дуже довго депутати домовлялися і навіть якщо дійсно представники "Батьківщини" не дуже активно голосували за це рішення, то це питання до цієї політичної сили, наскільки вони можуть об'єктивно дивитися на склад своїх представників і наскільки вони можуть собі потім далі позиціонувати, як така політична сила, яка бореться з корупцією і так далі. Це перша тенденція, що нам треба зафіксувати увагу.

І друге, дійсно ми бачимо, що з огляду на те, що втрачають політичні дивіденди та політичний вплив саме партія "Батьківщина", то підхоплюють цю ініціативу "Слуги народу", фактично створюють коаліцію з "Європейською солідарністю" на місцевому рівні. Так і фактично представник міської військової адміністрації — це хоч і людина, яка не відноситься до жодної політичної сили, але швидше за все Олексій Дрозденко знайшов спільну мову з політичними силами і "Слуга народу" і "Європейська Солідарність". Створений такий собі новий формат коаліції в Сумській міській раді.

Переобрання виконкому та звільнення заступників

Мені це дуже логічне і зрозуміле рішення, тому що міський голова формує команду з тих людей, яким він довіряє, які можуть безпосередньо виконувати завдання, тому звільнення та зміна виконкому – це логічний крок після відсторонення міського голови. Тому зараз ми будемо бачити знову ж таки певну процедуру підбору кадрів.

От чому так довго тягнули з відстороненням: поки не домовилися. Тобто от зараз фактично домовилися: є склад нового виконкому і тому одним пакетом це і проголосовано. Видно більше ніж два місяці шукали відповідні кандидатури, які б могли зайняти крісло у виконкомі міської ради.

Що відомо про справу Олександра Лисенка

2 жовтня 2022 року правоохоронці затримали Олександра Лисенка та Олександра Журбу під час отримання ними частини хабаря в 1,4 млн грн. За інформацією СБУ, фігуранти вимагали 2 млн 130 тис. грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

4 жовтня міському голові Сум суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

5 жовтня Олександра Лисенка відпустили під заставу в 3 млн грн. У коментарі посадовець повідомив, що заставу за нього внесли його друзі та знайомі.

9 жовтня у Вищому антикорупційному суді ухвалили рішення про відсторонення Олександра Лисенка від виконання обов'язків міського голови Сум.

8 грудня у САП повідомили, що слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та відсторонив ще на два місяці від займаної посади міського голову Сум Олександра Лисенка.

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