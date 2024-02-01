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Кулеба запросив Уругвай на лютневий саміт миру до Швейцарії
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Кулеба запросив Уругвай на лютневий саміт миру до Швейцарії

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Міністр закордонних справ Уругвай Омар Паганіні
Міністр закордонних справ Уругваю Омар Паганіні, 24 жовтня 2023 року. Фото: МЗС Уругваю/X

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 лютого провів розмову зі своїм колегою з Уругваю Омаром Паганіні. Він запросив латиноамериканську країну взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Про це в соцмережі X повідомили Кулеба та МЗС Уругваю.

Міністри говорили про поточний стан війни України з Росією, перспективи досягнення миру шляхом переговорів і наміри покращити економічні та торговельні зв’язки.

"Я підтвердив зацікавленість України у розвитку відносин з Уругваєм. (...) Ми також зосередилися на двосторонній торгівлі та відбудові України", — написав Кулеба.

Український глава МЗС зауважив, що це перша розмова такого рівня з міністром закордонних справ Уругваю.

Україна встановила дипломатичні відносини з Уругваєм у 1992 році, проте в історії цих взаємин відсутні офіційні візити на рівні глав держав. 26 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський провів розмову з уругвайським колегою Луїсом Лакальє Поу. 10 грудня 2023 року Зеленський, перебуваючи з робочим візитом в Аргентині, зустрівся з Лакальє Поу, обговорив Українську формулу миру і запросив його відвідати Україну.

Глобальний саміт миру на рівні лідерів держав має відбутися вже цього місяця, у лютому. Його проведуть у Швейцарії. Підготовка до саміту вже розпочалася, повідомляв 15 січня Зеленський.

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

"Формула миру" включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

Наприкінці грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вестиме переговори на основі "формули миру" Зеленського.

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