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У Бериславі на Херсонщині внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені іноземні волонтери
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У Бериславі на Херсонщині внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені іноземні волонтери

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Херсонщина, Берислав, обстріли
Херсонщина, Берислав, пошкоджені обстрілами РФ приватні будинки. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА/Телеграм

Внаслідок російських обстрілів Берислава Херсонської області 1 лютого 2024 року загинули та були поранені іноземні волонтери.

Про це Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, це були громадяни Франції.

"Двоє французьких волонтерів загинули, ще троє — були поранені. Також серед поранених активіст українського представництва організації", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в обласній прокуратурі, російські військові масовано обстріляли місто з безпілотників близько 16:00. За фактом порушення військами РФ законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством, відкрили кримінальне провадження.

В поліції уточнили, що серед поранених одна жінка, а також 41-річний одесит. Внаслідок атаки суттєвих пошкоджень зазнали автівки волонтерів.

Раніше в ОВА повідомили, що російські військові атакували бригаду "швидкої допомоги" у Бериславському районі. З безпілотника вдарили по медиках, які поверталися з виклику.

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