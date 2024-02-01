Дружини працівників АТ “Сумиобленерго”, які загинули у травні 2023 року у Юнаківській громаді на Сумщині від обстрілу російськими військовими, хочуть розголосу проведення слідства. Просять встановити винних на підприємстві. За словами дружини одного із загиблих Оксани Шпак, їхні чоловіки не мали засобів захисту та чітких інструкцій, як працювати у 5-кілометровій прикордонній зоні. У АТ “Сумиобленерго” усі звинувачення відкидають.

Фото: Людмила Лісовенко

Три жінки 19 травня 2023 року одночасно втратили своїх чоловіків. Вони були працівниками АТ "Сумиобленерго", які того дня поїхали на виконання завдань у прикордонну Юнаківську громаду.

Її Олександр, розповідає Оксана Шпак, 15 років пропрацював на підприємстві, з перших днів повномасштабної війни лагодив пошкоджене обладнання у Сумах, а після деокупації області виїздив на прикордоння, яке постійно обстрілюється.

Оксана Шпак, дружина загиблого працівника "Сумиобленерго". Фото: Людмила Лісовенко

"Не було у них на той час засобів захисту вони вимагали у своїх керівників. Мій чоловік розповідав, що особисто він звертався до начальника служби лінії електропередач і вони розуміли, що небезпечно їм працювати в таких умовах. Їм видали ці бронежилети вже в кінці 2022 року і то це були волонтери. Їх в бригаді 12 осіб з водіями, а бронежилетів було сім", — говорить жінка.

Виїжджали на прикордоння, розповідає пані Оксана, без супроводу військовослужбовців: "Він мені розповідав, як вони виїжджали на територію це "Рясне — Славгород" де 1,5 км і він каже, як ми залазили на вишку, а у них каски оці червоні, то він казав, що нас бачать військові РФ".

Загиблі працівники АТ "Сумиобленерго": Олександр Шпак, Роман Лісовенко, Геннадій Похилько. Фото: Людмила Лісовенко

49-річний Роман Лісовенко працював в "Сумиобленерго" майже 30 років, розповідає його дружина Людмила. У день загибелі її чоловік мав залишатися вдома, бо на підприємстві був вихідний.

"Подзвонив йому майстер і сказав, що так і так, ми повинні виїжджати на огляд повітряної лінії в Юнаківську громаду, бо там сталося якесь пошкодження. Він зателефонував мені десь близько дев'ятої і повідомив, що все нормально, ми виїхали з підприємства, ми слідуємо по установленому маршруту на Юнаківку і це була остання розмова з моїм чоловіком, — згадує дружина Романа Лісовенка.

Людмила Лісовенко, дружина загиблого працівника АТ "Сумиобленерго". Фото: Людмила Лісовенко

"Потім через десь близько другої години мені повідомили, що мого чоловіка вже немає і він загинув. Останні мої слова були, мабуть, слова, які ми частіше вживаємо в нашій розмові зараз: Бережи себе там. Бережіть себе і він сказав: та будемо намагатися", — додає жінка.

Геннадій Похилько пропрацював на підприємстві водієм із 2012 року. У день загибелі, говорить його дружина Інна Похилько, їй повідомили, що авто, яким керував Геннадій, обстріляли дроном.

Ірина Похилько, дружина загиблого працівника "Сумиобленерго". Фото: Людмила Лісовенко

"Мені про смерть повідомили десь уже о 15 годині співробітник мого чоловіка. Коли вивезли тіла і вже вивозили машину, вже стало зрозуміло, що ця машина була обстріляна з автоматичної зброї, тому що у мого чоловіка, і у Шпака Олександра були вогнепальні поранення", — говорить Ірина Похилько.

Загиблі працівники АТ "Сумиобленерго". Фото: Людмила Лісовенко

"Не було ні військового супроводу, ні дозволу, не було ніяких погоджень. Можливо, як зазначають посадовці, були усні якісь погодження і не було ніякого захисту. Я маю на увазі індивідуального захисту. Ні індивідуальних аптечок, не було придбано належних бронежилетів, касок. Вони працювали у своїх помаранчевих касках, їх було видно як із російської сторони, так і з цієї", — говорить Людмила Лісовенко, дружина загиблого Романа Лісовенка.

Фото: Людмила Лісовенко

Розв'язували всі питання із допуском до прикордоння, говорить Оксана Шпак, їхні чоловіки із майстром на місці.

"Вони чекали з військовими, вони чекали саперів, сапери тоді проводили їх туди до місця їхніх робіт. Він весь час казав своєму начальнику, що "ви посилаєте нас на смерть". У цей день, коли це трапилося, він виходив з дому і сказав, що "хоча б вернуться живим".

Директор з охорони праці АТ "Сумиобленерго" Віталій Горбуль говорить, бригада, яка була розстріляна російськими військовими мала бронежилети, але ними не скористалась.

Віталій Горбуль, директор з охорони праці АТ "Сумиобленерго". Фото: Людмила Лісовенко

"Бригада була укомплектована і бригадною аптечкою, кровоспинними засобами та перев'язувальними матеріалами. Члени бригади отримали від майстра інструктаж щодо використання засобів індивідуального захисту і заходів безпеки під час огляду лінії. Майстер на виїзді з села Юнаківки на блокпосту у військових з'ясував обставини в цьому районі і отримав дозвіл на пересування від села Юнаківки до Великої Рибиці вздовж лінії, тобто фактично дозвіл від військових у майстра був".

Вдягати військові шоломи, говорить Віталій Горбуль, працюючи на електролініях їх фахівці не можуть.

"Ми повинні використовувати спеціальні каски з електрозахисними властивостями. На жаль, ці властивості відсутні у шоломі військового типу і, на жаль, на цей час нема жодних нормативних документів ні державних, ні міністерських, як нам треба працювати".

"Жодних роз'яснень або нормативних актів, як працювати в 5-кілометровій зоні не було. Відповідне розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації вийшло 25 травня, тобто через шість днів після настання цієї трагедії. Відразу наше товариство запровадило відповідне розпорядження у нас і згідно з яким ми зараз працюємо".

Фото: Людмила Лісовенко

Згідно з цим розпорядженням виїзд ремонтно-відновлювальних бригад, працівників сільськогосподарських підприємств у 5-кілометрову прикордонну зону для виконання робіт обов’язково погоджується з військовим командуванням та місцевою владою.

На підприємстві Північно-Східне міжрегіональне Управління Державної служби з питань праці проводило спеціальне розслідування протягом двох місяців, розповів речник управління Мирослав Деревянко:

"У даній категорії справ членами комісії зі спеціального розслідування винні особи не встановлюються. Під час розслідування встановлено, що працівники АТ "Сумиобленерго" 19 травня 2023 року, згідно з наказом по підприємству, кожен виконував свої робочі обов’язки".

"Згідно з актом цього розслідування причина настання нещасного випадку є неоголошена війна", — говорить Віталій Горбуль, директор з охорони праці АТ "Сумиобленерго".

Загиблі працівники АТ "Сумиобленерго" Фото: Людмила ЛІісовенко Загиблі працівники Сумиобленерго Фото: Людмила Лісовенко Загиблі працівники Сумиобленерго Фото: Людмила Лісовенко

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Марина Полосіна, старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції Сумщини:

"У ході досудового розслідування проводяться допити свідків та потерпілих. Призначено експертизу у галузі безпеки життєдіяльності і охорони праці, що допоможе змоделювати причинно-наслідковий зв'язок".

Також СБУ в Сумські області, повідомила речниця управління Олеся Рапута, відкрили інше кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством".

З початку повномасштабної війни, говорить речниця АТ "Сумиобленерго" Світлана Калиш, загинуло п’ятеро працівників підприємства.

А поки триває розслідування, дружини загиблих енергетиків, говорить Людмила, хочуть розголосу, аби таких історій, як з їхніми рідними більше не траплялось на підприємстві.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram