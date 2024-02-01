З російського полону повернувся нацгвардієць з Одещини

Серед 207 українців, яких 31 січня вдалось повернути з російського полону, був нацгвардієць з селища Авангард Ігор Собко.

Про це 1 лютого повідомили в Авангардівській селищній раді.

Там зазначили, що у 2023 році в Ігоря та його дружини Оксани народилась друга дитина, донька Єлизавета, а син пішов у перший клас. На той момент захисник вже перебував у полоні.

"Складно уявити, через що проходять і що відчувають рідні полонених військових і самі захисники. Але, дружина Оксана ні на мить не переставала вірити і боротись за повернення чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Ігор Собко з родиною. Джерело: Авангардівська селищна рада

В Одеській ОВА повідомили, що з російського полону вдалось звільнити вісьмох прикордонників з Одещини.

На початку січня з російського полону вдалось повернути сімох захисників Зміїного.

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