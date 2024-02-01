Компанія "Укрнафта" 1 лютого заявила, що надала працівникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) всі необхідні дані для перевірки. Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ прийшло до "Укрнафти" з обшуками.

Заяву "Укрнафти" опубліковано на вебсторінці компанії.

Пресслужба наголосила, що "Укрнафта" проводить максимально прозору та публічну діяльність. Тож 1 лютого фірма надала необхідну інформацію за запитами НАБУ.

"Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності", — ідеться в оголошенні.

"Укрінформ" та "РБК-Україна" повідомляють із посиланням на власні джерела, що 1 лютого детективи НАБУ прийшли у приміщення "Укрнафти" та проводять там слідчі дії. ЗМІ вказують, що візит працівників НАБУ пов'язаний із тим, що "Укрнафта", імовірно, закупила труби за завищеними цінами.

Тим часом "Укрнафта" відповіла, що з початку 2023 року діє як замовник, відповідно до закону про публічні закупівлі. Вона користується державною системою закупівель Prozorro.

"Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України. 50% + 1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України". 5 листопада 2022 року державі передали частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Цією часткою управляє Міністерство оборони України. "Укрнафта" володіє 86 спеціальними дозволами на видобування вуглеводнів.