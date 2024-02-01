НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ЗМІ повідомляють про обшуки НАБУ в "Укрнафті". Компанія каже, що надала всі необхідні дані
НАБУЕКОНОМІКАЕНЕРГЕТИКАКОРУПЦІЯЕкономікаПодії

ЗМІ повідомляють про обшуки НАБУ в "Укрнафті". Компанія каже, що надала всі необхідні дані

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Лого логотип укрнафта
ПАТ "Укрнафта" в Києві, 5 квітня 2017 року. Фото: Гонтар Володимир/УНІАН

Компанія "Укрнафта" 1 лютого заявила, що надала працівникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) всі необхідні дані для перевірки. Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ прийшло до "Укрнафти" з обшуками.

Заяву "Укрнафти" опубліковано на вебсторінці компанії.

Пресслужба наголосила, що "Укрнафта" проводить максимально прозору та публічну діяльність. Тож 1 лютого фірма надала необхідну інформацію за запитами НАБУ.

"Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності", — ідеться в оголошенні.

"Укрінформ" та "РБК-Україна" повідомляють із посиланням на власні джерела, що 1 лютого детективи НАБУ прийшли у приміщення "Укрнафти" та проводять там слідчі дії. ЗМІ вказують, що візит працівників НАБУ пов'язаний із тим, що "Укрнафта", імовірно, закупила труби за завищеними цінами.

Тим часом "Укрнафта" відповіла, що з початку 2023 року діє як замовник, відповідно до закону про публічні закупівлі. Вона користується державною системою закупівель Prozorro.

"Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України. 50% + 1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України". 5 листопада 2022 року державі передали частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Цією часткою управляє Міністерство оборони України. "Укрнафта" володіє 86 спеціальними дозволами на видобування вуглеводнів.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
НАБУ
Чинного нардепа підозрюють у внесенні у е-декларацію неправдивих відомостей
Спроба підкупу командувача ОСУВ &quot;Одеса&quot;: справу передали до суду
Спроба підкупу командувача ОСУВ "Одеса": справу передали до суду
НАБУ
НАБУ розшукує трьох учасників схеми крадіжки електрики "Укренерго", серед яких бізнес-партнер Коломойського
Під час обшуків у посадовців
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою двох заступників голови Тернопільської ОВА
На початок