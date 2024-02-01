У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, сім родин загиблих військових отримали державні відзнаки, серед яких орден "За мужність III ступеня" і медаль "За військову службу Україні".

Про це повідомили у Кам’янець-Подільській районній державній адміністрації.

"Відзначення та визнання подвигу воїнів-захисників на рівні держави — це не лише данина їхній пам’яті, а й свідчення того, що ім’я кожного полеглого Героя назавжди залишиться в історії нашої країни як символ незламності, відданості й сили", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до Указів Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом "За мужність III ступеня" посмертно нагороджено Олега Придеткевича, Сергія Акішева, Вадима Верецуна, Миколу Михайловського й Валерія Михайлова.

Орденом "За мужність III ступеня" відзначили п'ять загиблих військових з Хмельниччини, січень 2024. Фото: Кам’янець-Подільська районна державна адміністрація

Олег Придеткевич — солдат, мешканець села Капустяни Новоушицької територіальної громади. У січні 2023 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ, де він служив у 82 десантно-штурмовій бригаді. Військовий загинув 24 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного Запорізької області. Йому був 31 рік. В Олега Придеткевича залишилися батьки, сестра, дружина та діти.

Сергй Акішев — старший солдат, житель Кам’янця-Подільського. Він загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. Чоловіку було 38 років.

Вадим Верецун — солдат, мешканець Кам’янця-Подільського. 25-річний хлопець загинув у бою поблизу Нижньої Журавки, що на Харківщині.

Микола Михайловський — солдат, житель Кам’янця-Подільського. Він був гранатометником. Підняв прапор України над Балаклією. Загинув 20 вересня 2023 року біля населеного пункту Оскол Харківської області унаслідок танкового обстрілу.

Валерій Михайлов — старшина, мешканець села Блищанівка Дунаєвецької громади. Чоловік загинув 12 лютого 2023 року на Бахмутському напрямку внаслідок російського обстрілу. Військовому було 46 років.

На Хмельниччині двом сім'ям загиблих військовослужбовців вручили медаль "За військову службу Україні", січень 2024. Фото: Кам’янець-Подільська районна державна адміністрація

Медаллю"За військову службу Україні" посмертно відзначено Максима Дербушева й Анатолія Лук’янова.

Максим Дербушев — старший лейтенант, командир інженерно-саперного взводу. 43-річний військовослужбовець з Кам’янця-Подільського загинув 27 травня 2022 року. Він виконував бойове завдання в Донецькій області, де потрапив під мінометний обстріл.

Анатолій Лук’янов — солдат, уродженець села Мушкутинці Дунаєвецької територіальної громади. Військовослужбовцю був 21 рік.

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