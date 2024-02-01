У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, сім родин загиблих військових отримали державні відзнаки, серед яких орден "За мужність III ступеня" і медаль "За військову службу Україні".
Про це повідомили у Кам’янець-Подільській районній державній адміністрації.
"Відзначення та визнання подвигу воїнів-захисників на рівні держави — це не лише данина їхній пам’яті, а й свідчення того, що ім’я кожного полеглого Героя назавжди залишиться в історії нашої країни як символ незламності, відданості й сили", — йдеться у повідомленні.
Відповідно до Указів Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом "За мужність III ступеня" посмертно нагороджено Олега Придеткевича, Сергія Акішева, Вадима Верецуна, Миколу Михайловського й Валерія Михайлова.
Олег Придеткевич — солдат, мешканець села Капустяни Новоушицької територіальної громади. У січні 2023 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ, де він служив у 82 десантно-штурмовій бригаді. Військовий загинув 24 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного Запорізької області. Йому був 31 рік. В Олега Придеткевича залишилися батьки, сестра, дружина та діти.
Сергй Акішев — старший солдат, житель Кам’янця-Подільського. Він загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області. Чоловіку було 38 років.
Вадим Верецун — солдат, мешканець Кам’янця-Подільського. 25-річний хлопець загинув у бою поблизу Нижньої Журавки, що на Харківщині.
Микола Михайловський — солдат, житель Кам’янця-Подільського. Він був гранатометником. Підняв прапор України над Балаклією. Загинув 20 вересня 2023 року біля населеного пункту Оскол Харківської області унаслідок танкового обстрілу.
Валерій Михайлов — старшина, мешканець села Блищанівка Дунаєвецької громади. Чоловік загинув 12 лютого 2023 року на Бахмутському напрямку внаслідок російського обстрілу. Військовому було 46 років.
Медаллю"За військову службу Україні" посмертно відзначено Максима Дербушева й Анатолія Лук’янова.
Максим Дербушев — старший лейтенант, командир інженерно-саперного взводу. 43-річний військовослужбовець з Кам’янця-Подільського загинув 27 травня 2022 року. Він виконував бойове завдання в Донецькій області, де потрапив під мінометний обстріл.
Анатолій Лук’янов — солдат, уродженець села Мушкутинці Дунаєвецької територіальної громади. Військовослужбовцю був 21 рік.
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