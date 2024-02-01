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Командир бригади подарував музею в Тернополі гільзу з лазерним гравіюванням
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Командир бригади подарував музею в Тернополі гільзу з лазерним гравіюванням

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Гільза з лазерним гравіюванням у фондах музею. Лютий, 2024
Гільза з лазерним гравіюванням. Фото: Краєзнавчий музей

Командир 44 окремої артилерійської бригади Роман Дудченко подарував Тернопільському обласному краєзнавчому музею латунну гільзу з лазерним гравіюванням.

Про це повідомляють на сторінці музею в соцмережі.

Гільза серед експонатів краєзнавчого музею
Гільза серед експонатів музею. Фото: Краєзнавчий музей

Ця річ відпрацювала по окупантах на Запорізькому напрямку. Завдяки майстерній художній обробці отримала друге життя. Орнаментальну композицію по металу виконав невідомий різьбяр, йдеться у повідомленні.

Дві перехрещені гармати на геральдичному щиті
Перехрещені гармати на геральдичному щиті. Фото: Краєзнавчий музей

"Внизу на геральдичному щиті автор зобразив дві перехрещені гармати як символ артилерії. Під ними — подвійний хрест, розщеплений знизу. Це — основний елемент герба Данила Апостола, гетьмана Війська Запорізького, голови Гетьманщини на Лівобережній Україні у 18 столітті. Він багато уваги приділяв розвитку військa, особливо артилерії. Його ім’я присвоєне цій бригаді".

Напис на гільзі: "Вогонь запеклих не пече"
Напис: "Вогонь запеклих не пече". Фото: Краєзнавчий музей

На гільзі також є гравіювання девізу артилеристів: "Вогонь запеклих не пече".

Перехрещені шабля й булава на гільзі з лазерним гравіюванням
Перехрещені шабля й булава. Фото: Краєзнавчий музей

"З іншого боку гільзи розміщений геральдичний щит. На його полі — перехрещені шабля (символ військової перемоги) і булава — символ гетьманської влади. Є й хрест з розширеними кінцями, який часто фігурує на козацьких прапорах. Орнамент у верхній частині гільзи нагадує українську вишивку. Експонат місцями має темний нагар від пострілу, нагадує, що війна триває в реальному часі".

Гільзу можна побачити в експозиційному залі новітньої історії в розділі російсько-української війни.

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