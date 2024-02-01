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На Чернігівщині поховали Сергія Ковтуна та Дмитра Кагадія, які загинули при виконанні бойових завдань на Донеччині
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На Чернігівщині поховали Сергія Ковтуна та Дмитра Кагадія, які загинули при виконанні бойових завдань на Донеччині

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На Чернігівщині поховали Сергія Ковтуна та Дмитра Кагадія, які загинули при виконанні бойових завдань на Донеччині
ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині 1 лютого поховали двох військових. Молодший сержант Сергій Ковтун та солдат Дмитро Кагадій загинули при виконанні бойових завдань на Донеччині.

Про це Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Молодший сержант Сергій Ковтун народився 6 квітня 1994 року у Прилуках. Тут закінчив місцеву школу №7, далі навчався у Прилуцькому професійному ліцеї за напрямом "Слюсар з ремонту меблів".

Проходив строкову військову службу, потім уклав контракт.

Протягом 2015-2016 років брав участь в АТО на сході України, був нагороджений нагрудним знаком "Учасник АТО".

Після повернення до цивільного життя працював на Прилуцькому заводі "ПЛАСТМАС", а потім — на місцевому комбінаті хлібопродуктів.

На Чернігівщині поховали Сергія Ковтуна та Дмитра Кагадія, які загинули при виконанні бойових завдань на Донеччині
Сергій Ковтун. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У грудні 2022 року знову долучився до ЗСУ, був у складі одного з підрозділів військової частини А4030.

Загинув 12 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

На Чернігівщині поховали Сергія Ковтуна та Дмитра Кагадія, які загинули при виконанні бойових завдань на Донеччині
Прощання з Сергієм Ковтуном. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися з воїном у Прилуках, поховали на місцевому кладовищі.

Солдат Дмитро Кагадій народився 12 березня 1989 року в Борзні. Спочатку навчався у місцевій школі №5, потім до 9 класу — у школі в Борзні.

Далі вступив до сільськогосподарського технікуму, який закінчив за напрямом "Бухгалтерський облік". Вищу освіту здобув у Сумському національному аграрному університеті.

Після навчання працював у Києві, з початком повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ, був у складі одного з підрозділів військової частини А4971 на посаді старшого бойового медика.

На Чернігівщині поховали Сергія Ковтуна та Дмитра Кагадія, які загинули при виконанні бойових завдань на Донеччині
Дмитро Кагадій. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощалися з воїном та поховали його на кладовищі у Борзні.

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