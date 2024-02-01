На Чернігівщині 1 лютого поховали двох військових. Молодший сержант Сергій Ковтун та солдат Дмитро Кагадій загинули при виконанні бойових завдань на Донеччині.

Про це Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Молодший сержант Сергій Ковтун народився 6 квітня 1994 року у Прилуках. Тут закінчив місцеву школу №7, далі навчався у Прилуцькому професійному ліцеї за напрямом "Слюсар з ремонту меблів".

Проходив строкову військову службу, потім уклав контракт.

Протягом 2015-2016 років брав участь в АТО на сході України, був нагороджений нагрудним знаком "Учасник АТО".

Після повернення до цивільного життя працював на Прилуцькому заводі "ПЛАСТМАС", а потім — на місцевому комбінаті хлібопродуктів.

Сергій Ковтун. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У грудні 2022 року знову долучився до ЗСУ, був у складі одного з підрозділів військової частини А4030.

Загинув 12 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Прощання з Сергієм Ковтуном. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися з воїном у Прилуках, поховали на місцевому кладовищі.

Солдат Дмитро Кагадій народився 12 березня 1989 року в Борзні. Спочатку навчався у місцевій школі №5, потім до 9 класу — у школі в Борзні.

Далі вступив до сільськогосподарського технікуму, який закінчив за напрямом "Бухгалтерський облік". Вищу освіту здобув у Сумському національному аграрному університеті.

Після навчання працював у Києві, з початком повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ, був у складі одного з підрозділів військової частини А4971 на посаді старшого бойового медика.

Дмитро Кагадій. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощалися з воїном та поховали його на кладовищі у Борзні.

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