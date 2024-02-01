Борщовий набір: чи подорожчали продукти на тернопільському ринку

На тернопільському ринку, порівняно з минулим роком, змінилися ціни на продукти, що входять до борщового набору. Про це кореспондентам Суспільного розповіли продавці.
До класичного рецепту борщу потрібні: капуста, буряк, морква, картопля, цибуля, часник, свіжа зелень, томатна паста та м'ясо.
Продавчиня Ольга каже, порівняно з минулим роком ціни на овочі знизилися.
"Наприклад, торік цибуля та морква коштували по 53 гривні за кілограм, а цього року — по 16 гривень. Вартість картоплі у 2023 році була 10 гривень за кілограм, а цьогоріч — 22 гривні".
За словами продавчині, ціни зросли через неврожай.
Жінка розповіла, що ціни на овочі наразі більш доступні ніж минулого року.
"Капуста — від 18 до 40 гривень за кілограм, ціна залежить від розміру і сорту. Цибуля – 15 гривень, буряк — від 16 до 20 гривень, картопля — від 22 до 25, морква — від 10 до 20 гривень за кілограм. Квасоля — від 100 гривень за літру, часник — 100 гривень за кілограм".
Продавчиня Ольга каже, вартість зелені — в середньому 15 гривень за 100 грам.
Томатну пасту на ринку та в магазинах можна купити за ціною від 15 до 50 гривень. Вартість залежить від марки та розміру.
Овочевий борщ з томатною пастою обійдеться тернополянам у 69 гривень.
Ціни на м`ясо, порівняно з минулим роком, суттєво не змінилися, розповіла продавчиня м`ясного відділу Наталя.
"Ребра коштують від 90 до 165 гривень за кілограм. Тобто, щоб зварити п’ятилітрову каструлю борщу, потрібно приблизно 700 грам ребер і це вартує 90 гривень. Лопатка свині – 160 гривень за кілограм. Не зважаючи на ціни, попит на м`ясо є завжди", — каже Наталія.
Покупчиня Богдана розповіла, по які продукти приходить на ринок, щоб зварити борщ.
"Я купила кілограм ребер, заплатила 170 гривень, цього вистарчить, щоб приготувати борщ і тушковану капусту. Купую м'ясо завжди на ринку, тут є продавці, яким я довіряю. Для борщу мені потрібно купити ще сметану і картоплю, заправку з моркви. Буряк та цибулю заготувала ще з осені, це економить кошти і час", — каже покупчиня.
Кореспонденти Суспільного підрахували, що для приготування п’яти літрів м'ясного борщу, цьогоріч тернополянам потрібно витратити 159 гривень.
Авторка: Сніжана Заверуха