Борщовий набір: чи подорожчали продукти на тернопільському ринку

На тернопільському ринку, порівняно з минулим роком, змінилися ціни на продукти, що входять до борщового набору. Про це кореспондентам Суспільного розповіли продавці.

До класичного рецепту борщу потрібні: капуста, буряк, морква, картопля, цибуля, часник, свіжа зелень, томатна паста та м'ясо.

Часник на тернопільському ринку. Суспільне Тернопіль

Продукти, які входять до борщового набору. Суспільне Тернопіль

Продавчиня Ольга каже, порівняно з минулим роком ціни на овочі знизилися.

"Наприклад, торік цибуля та морква коштували по 53 гривні за кілограм, а цього року — по 16 гривень. Вартість картоплі у 2023 році була 10 гривень за кілограм, а цьогоріч — 22 гривні".

Продавчиня Ольга. Суспільне Тернопіль

За словами продавчині, ціни зросли через неврожай.

Продукти, які входять до борщового набору. Суспільне Тернопіль

Жінка розповіла, що ціни на овочі наразі більш доступні ніж минулого року.

"Капуста — від 18 до 40 гривень за кілограм, ціна залежить від розміру і сорту. Цибуля – 15 гривень, буряк — від 16 до 20 гривень, картопля — від 22 до 25, морква — від 10 до 20 гривень за кілограм. Квасоля — від 100 гривень за літру, часник — 100 гривень за кілограм".

Продукти, які входять до борщового набору. Суспільне Тернопіль

Продавчиня Ольга каже, вартість зелені — в середньому 15 гривень за 100 грам.

Кріп, петрушка та цибуля на тернопільському ринку. Суспільне Тернопіль

Томатну пасту на ринку та в магазинах можна купити за ціною від 15 до 50 гривень. Вартість залежить від марки та розміру.

Овочевий борщ з томатною пастою обійдеться тернополянам у 69 гривень.

Ціни на м`ясо, порівняно з минулим роком, суттєво не змінилися, розповіла продавчиня м`ясного відділу Наталя.

Продавчиня Наталія. Суспільне Тернопіль

"Ребра коштують від 90 до 165 гривень за кілограм. Тобто, щоб зварити п’ятилітрову каструлю борщу, потрібно приблизно 700 грам ребер і це вартує 90 гривень. Лопатка свині – 160 гривень за кілограм. Не зважаючи на ціни, попит на м`ясо є завжди", — каже Наталія.

Продавчиня Наталія. Суспільне Тернопіль

Покупчиня Богдана розповіла, по які продукти приходить на ринок, щоб зварити борщ.

"Я купила кілограм ребер, заплатила 170 гривень, цього вистарчить, щоб приготувати борщ і тушковану капусту. Купую м'ясо завжди на ринку, тут є продавці, яким я довіряю. Для борщу мені потрібно купити ще сметану і картоплю, заправку з моркви. Буряк та цибулю заготувала ще з осені, це економить кошти і час", — каже покупчиня.

М'ясо на тернопільському ринку. Суспільне Тернопіль

М'ясо на тернопільському ринку. Суспільне Тернопіль

Кореспонденти Суспільного підрахували, що для приготування п’яти літрів м'ясного борщу, цьогоріч тернополянам потрібно витратити 159 гривень.

Авторка: Сніжана Заверуха