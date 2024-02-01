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МКЧХ поки не відповів українському омбудсмену щодо Іл-76
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МКЧХ поки не відповів українському омбудсмену щодо Іл-76

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Дмитро Лубінець уповноважений омбудсмен
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, Київ, 30 травня 2023 року. Фото: Нестеренко Андрій/УНІАН

Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не відповів Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитрові Лубінцю щодо російських заяв про військовополонених ЗСУ на борту Іл-76, який розбився 24 січня.

Про це Лубінець сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами посадовця, наразі немає жодної інформації, що зараз із тими полоненими, чиї імена оприлюднили російські пропагандисти після авіатрощі Іл-76 — їх Україна справді очікувала повернути у день катастрофи. Це підтвердило Головне управління розвідки.

Дмитро Лубінець зараз перебуває із робочою поїздкою у Вашингтоні. Він сподівається спонукати представників Сполучених Штатів до спілкування з представниками Червоного Хреста — бо ж саме США є найбільшим донором МКЧХ.

Лубінець помічає, що комітет недостатньо робить для полонених: "На жаль, я постійно фіксую факти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат, не вимагає нічого від росіян".

Він додав, що в російському полоні залишаються тисячі українських бранців, але точної кількості він не знає, і загалом про більшість полонених у Росії нема інформації. Росіяни вони не надають можливості фізичного доступу до місць утримання, а МКЧХ не вимагає цього доступу.

Напередодні представник ГУР Андрій Юсов поінформував, що під час обміну 31 січня не повернули людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але через трощу літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ не відбувся.

Що відомо про падіння Іл-76 у Росії

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між Росією та Україною.

Військовий експерт, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге припустив, що російський військово-транспортний літак Іл-76 могла збити російська система ППО.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернеться до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста стосовно падіння військового літака Іл-76 у РФ та заяв російської сторони, що в літаку були українські військовополонені.

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