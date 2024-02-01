Ямковий ремонт: як у Рівному та області латають дороги

У Рівному й області розпочали ямковий ремонт доріг на аварійних ділянках. Йдеться про міжнародну трасу Київ — Чоп та центральні вулиці міста. В області до роботи залучили 25 одиниць техніки та майже 70 працівників.

Суспільне дізналося, що думають водії про стан доріг та як тривають ремонтні роботи.

Ремонт доріг в області

Водій вантажівки Руслан Ліпко проїжджав з Києва через Острог в Олександрію трасою Київ — Чоп. З його слів, на цій ділянці дороги багато великих ям, які потребують ремонту.

"Ніхто не латає, особливо під час війни, але і до війни їх ніхто не латав. Переважно на автобусах і на всіх фурах є подушка для м'якості водія, щоб тобі так не стукало по хребту, коли їдеш і попадеш в яму", — розповів водій.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Ремонт траси Київ — Чоп на ділянці у напрямку з Рівного до Львова розпочали через її критичний стан. Шляховики латають асфальт за допомогою спеціальної техніки.

"На даний момент завершується налагодження асфальтобетонного заводу. І будемо запускати в роботу гарячу асфальтобетонну суміш. На дорозі працює три бригади, які займаються підготовчими роботами, тобто фрезеруванням асфальтобетонного покриття пошкодженого, і очищення”, — розповів начальник дільниці Василь Фендик.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

За словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області Дмитра Леонтіюка, змінювати верхній шар покриття потрібно щоп'ять років:

"Верхній шар покриття на автомобільній дорозі Київ-Чоп, віджив свій експлуатаційний термін. Його не замінювали 15 років поспіль, і ми бачимо на дорозі утворення значної сітки тріщин. Процес експлуатації, зокрема, й аварійні ямкові ремонти із холодним, і гарячим асфальтобетоном — це процес, який триває 365 днів на рік, і 24 години на добу. Станом на сьогодні для того, щоб просто закрити аварійні вибоїни на Київ — Чоп, потрібно орієнтовно 30-40 млн грн".

За його підрахунками, щоб повністю замінити верхній шар покриття по всій трасі Київ — Чоп необхідно 9,8 млрд грн.

Фото: Суспільне Рівне

Дмитро Леонтіюк також зазначив — окрім траси Київ — Чоп ямковий ремонт у межах області розпочали також на автошляхах Київ — Ковель — Ягодин та Городище — Старокостянтинів.

Ремонт доріг у Рівному

Працівники рівненського шляхово-експлуатаційного управління автодоріг латають вибоїни на вулиці Соборній. Ямковий ремонт міських доріг бригада почала з 29 січня. Механізатор Рівненського ШЕУ Павло Валецький додав, що вони закривають ями холодним асфальтом.

Фото: Суспільне Рівне

Водійка Аліна Шур розповіла про те, як зараз їй їздити Соборною:

"Ями просто жахливі. Мало того, що їх багато, так вони ще й дуже глибокі. У мене маршрут переважно стабільний. Вулиця Дубенська, як їхати на Дубно, та сторона — це просто жах", — розповіла водійка.

Фото: Суспільне Рівне

Ремонтувати міські дороги почали через утворення вибоїн внаслідок зимових опадів та перепадів температури, зазначив начальник першої дільниці Рівненського ШЕУ Олег Козіонов:

"Також сьогодні бригада закінчила аварійне усунення на вулиці Дубенській і продовжуємо усунення на вулиці Січових Стрільців. План завдань є по місту визначений. Першочергові вулиці — це магістральні вулиці, які йдуть основними і ними рухається громадський транспорт".

Скільки саме триватиме ямковий ремонт доріг у Рівному, Олег Козіонов не повідомив.

Фото: Суспільне Рівне

Начальник Рівненського ШЕУ Олександр Черуха у коментарі Суспільному зазначив, що загальну вартість робіт ямкового ремонту повідомлять після того, як підрахують всі витратити на матеріали.

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