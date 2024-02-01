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Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому воїну з Тернополя
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Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому воїну з Тернополя

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тернополянин Богдан Марків
Боєць Богдан Марків. Фото: Суспільне Тернопіль

На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому з Тернополя Богдану Марківу. Петицію зареєструвала сестра бійця Тетяна Марків.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

27-річний Богдан Марків служив командиром відділення у 95 десантно-штурмовій бригаді. Богдан пішов до війська добровольцем. Загинув військовий 17 грудня 2023 року на Донеччині.

"Богдан був учасником Революції Гідності, вірним патріотом. Чоловік повернувся з-за кордону і підписав контракт. Був наполегливим патріотом, відданим, стійким, віддав життя за свою сімʼю", — йдеться у повідомленні.

У чоловіка залишилися батьки, троє братів і сестра. Поховали бійця на Алеї Героїв в Тернополі.

Петицію зареєстрували 8 січня 2024 року. Станом на сьогодні, 1 лютого 2023 року, вона набрала 11 156 голосів з 25 000 необхідних.

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