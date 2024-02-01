Десять приватних будинків пошкоджені під час російського обстрілу у селищі Цукурине Селидівської громади. Військові РФ обстріляли житлові будинки 31 січня. За даними поліції області, окупаційні війська били по селищу з РСЗВ "Ураган".

Жителька Цукуриного 84-річна Таїса показує наслідки російського обстрілу у своєму будинку: жодного вцілілого вікна, деякі вилетіли з рамами. Жінка розповідає, не встигла і сховатися.

"Підкидала в пічку, взяла лопаточку — і воно загуділо, засвистіло. Як кажуть: потрібно падати, відкривати рота, закривати вуха. Я закам'яніла. Це — мить, що можна зміркувати?", — пригадує обстріл Таїса.

Кадр з відео Суспільне Донбас "За що ось це нас? За що нас так? Що ми зробили погане? Хай їм прокляті там ікнеться, щоб вони кривавими сльозами там вмилися. Як вони нас знищують і дітей наших". Таїса жителька селища Цукурине, Донецька область

Вибите вікно у будинку Таїси, Цукурине, Донецька область, лютий 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу армії РФ 31 січня 2024 року, Цукурине, Донецька область, лютий 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Обстріл був 31 січня близько 16 години вечора, згадує Таїса. Внаслідок удару загинула сусідка жінки.

Пошкоджені вікна у будинку Таїси внаслідок обстрілу армії РФ 31 січня, Цукурине, Донецька область, лютий 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Будинок загиблої зруйнований. Юрій — сусід — першим прибіг до неї після обстрілу.

"Почав відкопувати. Телефон чув, хтось їй телефонував. Завалило її, а я чую — телефон під насипом", — розповів він

Житель селища Цукурине Юрій, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Зруйнований будинок сусідки Таїси, яка загинула внаслідок російського обстрілу 31 січня 2024 року, Цукурине, Донецька область, лютий 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Розібрати завали та дістати тіло загиблої, за словами Юрія, допомогли рятувальники. За даними поліції Донеччини, по селищу росіяни били з РСЗВ "Ураган". Місцевий житель Віктор розповідає, обстрілюють росіяни часто:

"А навіщо оце мене хтось "рятує"? Оцей "рятівник" кремлівський. От від чого він мене "рятує"? А я скажу від чого. В мене було дуже гарне життя, п'ять років на пенсії. Сад, город, рибалка і пенсія гарна. А тепер він "врятував" мене, страшно спати лягати".

Житель селища Цукурине Віктор, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Наразі у селищі прибирають понівечені дерева, енергетики ремонтують пошкоджені мережі.

За даними пресслужби поліції Донецької області, внаслідок обстрілу Цукуриного 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.

Комунальники прибирають поневечені внаслідок російського обстрілу дерева, Цукурине, Донецька область, лютий 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram