Десять приватних будинків пошкоджені під час російського обстрілу у селищі Цукурине Селидівської громади. Військові РФ обстріляли житлові будинки 31 січня. За даними поліції області, окупаційні війська били по селищу з РСЗВ "Ураган".
Жителька Цукуриного 84-річна Таїса показує наслідки російського обстрілу у своєму будинку: жодного вцілілого вікна, деякі вилетіли з рамами. Жінка розповідає, не встигла і сховатися.
"Підкидала в пічку, взяла лопаточку — і воно загуділо, засвистіло. Як кажуть: потрібно падати, відкривати рота, закривати вуха. Я закам'яніла. Це — мить, що можна зміркувати?", — пригадує обстріл Таїса.
Обстріл був 31 січня близько 16 години вечора, згадує Таїса. Внаслідок удару загинула сусідка жінки.
Будинок загиблої зруйнований. Юрій — сусід — першим прибіг до неї після обстрілу.
"Почав відкопувати. Телефон чув, хтось їй телефонував. Завалило її, а я чую — телефон під насипом", — розповів він
Розібрати завали та дістати тіло загиблої, за словами Юрія, допомогли рятувальники. За даними поліції Донеччини, по селищу росіяни били з РСЗВ "Ураган". Місцевий житель Віктор розповідає, обстрілюють росіяни часто:
"А навіщо оце мене хтось "рятує"? Оцей "рятівник" кремлівський. От від чого він мене "рятує"? А я скажу від чого. В мене було дуже гарне життя, п'ять років на пенсії. Сад, город, рибалка і пенсія гарна. А тепер він "врятував" мене, страшно спати лягати".
Наразі у селищі прибирають понівечені дерева, енергетики ремонтують пошкоджені мережі.
За даними пресслужби поліції Донецької області, внаслідок обстрілу Цукуриного 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.
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