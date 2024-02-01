НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Збирають для екологічної утилізації: у Києві прибирають з дворів вживані автомобільні шини
ЕКОЛОГІЯІНФРАСТРУКТУРАМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Збирають для екологічної утилізації: у Києві прибирають з дворів вживані автомобільні шини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Збирають для екологічної утилізації: у Києві прибирають з дворів вживані автомобільні шини
Комунальники прибирають шини у Дарницькому районі. Фото: Дарницька РДА/Facebook

Комунальні служби Дарницького району Києва провели рейд вулицями. Вони прибирали вживані автомобільні шини із дворів біля будинків та узбіччя доріг.

Про це повідомляє у Facebook Дарницька районна адміністрація.

Зазначається, що зібрали, завантажили та вивезли на подальшу утилізацію понад 150 вживаних автомобільних шин за адресами:

  • вул. Братства тарасівців
  • вул. Вишняківська
  • вул. Лариси Руденко.
київввв
Комунальники прибирали шини у Дарницькому районі. Фото: Дарницька РДА/Facebook

У адміністрації поінформували, що шини належать IV класу відходів. Вони токсичні і вимагають спеціальних методів утилізації. Спалювання шин неприпустиме через виділення в атмосферу небезпечних речовин: бензопірену, фурану, діоксинів, ПХБ.

Шини переробляються методом піролізу (нагрівання до 450 °С), термічного розкладання органічних сполук, без участі кисню. Продукти, що отримуємо після переробки:

  • синтетична нафта (альтернатива бензину, солярці, маслу)
  • вуглецевмісний залишок (використовується як утеплювач, сорбент, тверде паливо, пігмент для фарб, покриття)
  • піролізний газ (як газ для отримання тепла та електроенергії)
  • пресований металокорд покришок (йде як металобрухт на переплавку, або як в'язальний дріт).

"Заходи з виявлення та вивезення старих шин проводяться регулярно, до повного очищення території Дарницького району від шкідливої та небезпечної гуми", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про заходи поліпшення благоустрою в Києві

У столиці за минулий рік зафіксували майже 40 тисяч випадків порушення благоустрою. Найчастіше фіксували порушення через встановлені без документів тимчасові споруди, несвоєчасне прибирання снігу та накрижень, неприбране сміття.

Зокрема, інспектори склали близько 3 тисяч протоколів за ст.152Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штрафи для порушників від 340 до 1700 грн.

У травні цього року влада Києва почала перевірки територій після демонтажу незаконних МАФів. У КМДА планують на деяких локаціях замість колишніх торгових точок облаштувати сквери чи громадські простори.

У жовтні у Києві стартував осінній місячник із благоустрою, в межах якого оцінювали роботу комунальних служб у кожному районі міста. Такі об'їзди проводяться для практичної оцінки стану чистоти й облаштування територій, наявності стихійних звалищ тощо.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Тунберг
Суд виправдав Грету Тунберг за блокування нафтогазової конференції у Лондоні
Бабак Тимко дав прогноз на весну
Бабак Тимко дав прогноз на весну: як він почувається й чи відновився після окупації. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
У січні 2024 року кияни здали на утилізацію майже 7 тисяч новорічних ялинок і сосен
"Друге життя новорічних дерев": скільки ялинок цьогоріч здали на утилізацію в Києві
У Львові бабак Роман дав прогноз на весну
У Львові бабак Роман дав прогноз на весну
На початок