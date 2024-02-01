Комунальні служби Дарницького району Києва провели рейд вулицями. Вони прибирали вживані автомобільні шини із дворів біля будинків та узбіччя доріг.

Про це повідомляє у Facebook Дарницька районна адміністрація.

Зазначається, що зібрали, завантажили та вивезли на подальшу утилізацію понад 150 вживаних автомобільних шин за адресами:

вул. Братства тарасівців

вул. Вишняківська

вул. Лариси Руденко.

Комунальники прибирали шини у Дарницькому районі. Фото: Дарницька РДА/Facebook

У адміністрації поінформували, що шини належать IV класу відходів. Вони токсичні і вимагають спеціальних методів утилізації. Спалювання шин неприпустиме через виділення в атмосферу небезпечних речовин: бензопірену, фурану, діоксинів, ПХБ.

Шини переробляються методом піролізу (нагрівання до 450 °С), термічного розкладання органічних сполук, без участі кисню. Продукти, що отримуємо після переробки:

синтетична нафта (альтернатива бензину, солярці, маслу)

вуглецевмісний залишок (використовується як утеплювач, сорбент, тверде паливо, пігмент для фарб, покриття)

піролізний газ (як газ для отримання тепла та електроенергії)

пресований металокорд покришок (йде як металобрухт на переплавку, або як в'язальний дріт).

"Заходи з виявлення та вивезення старих шин проводяться регулярно, до повного очищення території Дарницького району від шкідливої та небезпечної гуми", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про заходи поліпшення благоустрою в Києві

У столиці за минулий рік зафіксували майже 40 тисяч випадків порушення благоустрою. Найчастіше фіксували порушення через встановлені без документів тимчасові споруди, несвоєчасне прибирання снігу та накрижень, неприбране сміття.

Зокрема, інспектори склали близько 3 тисяч протоколів за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штрафи для порушників від 340 до 1700 грн.

У травні цього року влада Києва почала перевірки територій після демонтажу незаконних МАФів. У КМДА планують на деяких локаціях замість колишніх торгових точок облаштувати сквери чи громадські простори.

У жовтні у Києві стартував осінній місячник із благоустрою, в межах якого оцінювали роботу комунальних служб у кожному районі міста. Такі об'їзди проводяться для практичної оцінки стану чистоти й облаштування територій, наявності стихійних звалищ тощо.