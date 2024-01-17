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У КМДА назвали найчастіші випадки порушення благоустрою в Києві у 2023 році
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У КМДА назвали найчастіші випадки порушення благоустрою в Києві у 2023 році

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МАФи, незаконна торгівля, несвоєчасне прибирання: порушення благоустрою в Києві у 2023 р.
Демонтаж МАФів біля ст. м. "Житомирська", Київ, літо 2023 р. Фото: КМДА

У столиці за минулий рік зафіксували майже 40 тисяч випадків порушення благоустрою. Найбільше приписів стосувалися незаконного розміщення об'єктів торгівлі.

Про це поінформував директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

За його словами, минулого року найчастіше фіксували порушення через встановлені без документів тимчасові споруди, несвоєчасне прибирання снігу та накрижень, неприбране сміття.

Зокрема, інспектори з благоустрою винесли майже 11 тис. приписів щодо розміщення МАФів. На власників, які не виконали вимог припису, склали близько 1 тис. протоколів про адмінпорушення, а самі споруди демонтували.

Як нагадав Буділов, у 2023 році у столиці, за рішенням Ради оборони Києва, прибрали кіоски та об'єкти пересувної торгівлі, які перекривали евакуаційні шляхи до укриттів у метро. Після знесення МАФів комунальники відновлювали благоустрій на локаціях та створювали зелені зони. Так, з'явилися громадські простори біля ст. м. "Героїв Дніпра" та "Шулявська", відремонтували тротуари біля станцій "Лук'янівська", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Житомирська".

Крім того, столичним підприємцям та закладам робили зауваження за несвоєчасно прибраний сніг і кригу. Інспекція контролю за благоустроєм внесла близько 5 тисяч таких приписів.

Загалом, за даними комунального підприємства "Київблагоустрій", минулого року у столиці інспектори внесли понад 36 тисяч приписів та склали близько 3 тисяч протоколів за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штрафи для порушників від 340 до 1700 грн.

Раніше в КМДА інформували, що протягом 2023 року у Києві прибрали майже 5 тисяч елементів благоустрою, що були розміщені без дозвільних документів. Це — об'єкти торгівлі та пам'ятники, пов'язані з історією та культурою Росії та СРСР.

Також у 2023 році в Києві демонтували 25 562 незаконні вивіски та рекламні конструкції, які були встановлені з порушенням правил.

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