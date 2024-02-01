У Полтаві починають створення Ветеран центру: що це таке та коли запрацює

Реалізацію проєкту Ветеран центр у Полтаві розпочинають із 1 лютого 2024-го року. Його втілюють за грантові гроші від представництва Ради Європи в Україні.

Що таке Ветеран Центр

Проєкт Ветеран центр передбачає створення закладу, куди ветерани зможуть звертатися та отримувати послуги. Це, зокрема, консультування, психологічну підтримку, реабілітаційне спрямування. Окрім того, буде зона для проведення навчань та тренінгів. Про це Суспільному розповів заступник директора комунальної організації "Інститут розвитку міста" Олексій Довгаль.

За його словами, звертатися до центру зможуть ветерани, їхні сім’ї та родини полеглих військовослужбовців. На початку у закладі працюватимуть лише спеціалісти, які спрямовуватимуть відвідувачів до фахівців, з якими співпрацюватиме Ветеран центр. Планують, що у майбутньому спеціалісти будуть безпосередньо в установі.

Де облаштують Ветеран Центр та за чиї гроші

Розташовуватиметься Ветеран центр за адресою вулиця Соборності, 36 (у приміщенні де раніше був ЦНАП). Там мають зробити косметичний ремонт та завезти обладнання. На це та заробітну плату спеціалістів витратять майже 800 тисяч гривень. Ці гроші вдалося залучити, взявши участь в конкурсі представництва Ради Європи в Україні, розповів Олексій Довгаль.

За його словами, реалізація проєкту стартувала 1 лютого і триватиме до 30 вересня. Планують, що центр запрацює орієнтовно за місяць. Після завершення впровадження, це буде комунальний закладі, який фінансуватимуть або з бюджету громади, або за рахунок інших грантових грошей.

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