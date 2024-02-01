НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Його політ був дуже яскравим у театрі": у Рівному попрощалися з актором та бійцем Володимиром Федінчуком
театрВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Його політ був дуже яскравим у театрі": у Рівному попрощалися з актором та бійцем Володимиром Федінчуком

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Рівному на Театральній площі 1 лютого прощалися з 31-річним актором обласного музично-драматичного театру Володимиром Федінчуком, який загинув на фронті.

Прощання із загиблим бійцем

Володимир Федінчук народився у селі Ставки на Тернопільщині, де й закінчив місцеву школу, повідомили в Рівненській міськраді.

"Він прийшов до мене 15-річним хлопчиком, із такою чудернацькою зачіскою. Він дуже гарно читав гуморески, міг жартувати, так по-дитячому, але дуже щиро. Його улюблена фраза така була: «Відпустіть, мені треба їсти пироги», так говорять на Тернопільщині. Мама передавала йому вареники й він спішив пообідати", — розповіла викладачка загиблого бійця Олена Виннічик.

Прощання з Володимиром Федінчуком
Фото: Суспільне Рівне

У Рівному попрощалися з з актором та бійцем Володимиром Федінчуком
Фото: Суспільне Рівне

З 2016 року Володимир Федінчук — актор Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Директор закладу Володимир Петрів поділився спогадами про актора:

"Ми стримували його, говорили: «Залишайся, ти більше користі принесеш тут, бо це твоє, це теж необхідно», але він зробив цей вибір і його політ був дуже яскравим у театрі. Вчора була вистава "Енеїда", де він грав Енея, ми згадували всі його жарти, ми вчора сміялися, бо він це дуже любив. Нам його буде дуже не вистачати. Кажуть, немає незамінних людей. Я не знаю, ким його замінити. Направду, не знаю".

У Рівному попрощалися з з актором та бійцем Володимиром Федінчуком
Фото: Суспільне Рівне

Володимир Федінчук вступив до лав Збройних сил України у грудні 2023 року.

"Він приходив в театр і співав "Фортеця Бахмут", а потім поїхав до тієї фортеці Бахмут. Одного разу, він прийшов і каже: «Підберіть мені, будь ласка, знайдіть пісню "Явір і яворина"». Я здивувалася, тому що це про фронтовика. Каже: «Я мамі хочу заспівати, я дружині заспіваю, а потім заспіваю у нас на сцені». Він не заспівав", — розповіла колега загиблого актора Тетяна Вакулюк.

Тетяна Вакулюк
Фото: Суспільне Рівне

У Рівному попрощалися з з актором та бійцем Володимиром Федінчуком
Фото: Суспільне Рівне

Загинув Володимир Федінчук 22 січня в бою під Новомихайлівкою на Донеччині. Поховали бійця на Алеї Героїв кладовища Нове.

Ким був Володимир Федінчук

За інформацією драмтеатру, Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру. У Рівненському театрі з 2016 року.

Серед ролей, які Володимир Федінчук зіграв у виставах рівненського облмуздрамтеатру:

  • "Зерносховище" — Горобець;
  • "Енеїда" — Еней;
  • "Скрудж. Різдвяна історія" — Скрудж в молодості.
Володимир Федінчук, актор
Фото: Суспільне Рівне

У Рівному попрощалися з з актором та бійцем Володимиром Федінчуком
Фото: Суспільне Рівне

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Загинув актор театру Володимир Федінчук
На війні загинув актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук
Херсон, театр, Михайловський, "Get Happy"
Херсонський театр показав в укритті оновлену моновиставу "Get Happy"
Пам'ятний знак подружжю Гаврюшенків у Рівному
У Рівному встановили пам'ятний знак на честь подружжя Гаврюшенків
Хочуть вразити глядача: черкаські актори покажуть виставу &quot;Макбет&quot;
Хочуть вразити глядача: черкаські актори покажуть виставу "Макбет"
На початок