У Рівному на Театральній площі 1 лютого прощалися з 31-річним актором обласного музично-драматичного театру Володимиром Федінчуком, який загинув на фронті.

Прощання із загиблим бійцем

Володимир Федінчук народився у селі Ставки на Тернопільщині, де й закінчив місцеву школу, повідомили в Рівненській міськраді.

"Він прийшов до мене 15-річним хлопчиком, із такою чудернацькою зачіскою. Він дуже гарно читав гуморески, міг жартувати, так по-дитячому, але дуже щиро. Його улюблена фраза така була: «Відпустіть, мені треба їсти пироги», так говорять на Тернопільщині. Мама передавала йому вареники й він спішив пообідати", — розповіла викладачка загиблого бійця Олена Виннічик.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

З 2016 року Володимир Федінчук — актор Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру. Директор закладу Володимир Петрів поділився спогадами про актора:

"Ми стримували його, говорили: «Залишайся, ти більше користі принесеш тут, бо це твоє, це теж необхідно», але він зробив цей вибір і його політ був дуже яскравим у театрі. Вчора була вистава "Енеїда", де він грав Енея, ми згадували всі його жарти, ми вчора сміялися, бо він це дуже любив. Нам його буде дуже не вистачати. Кажуть, немає незамінних людей. Я не знаю, ким його замінити. Направду, не знаю".

Фото: Суспільне Рівне

Володимир Федінчук вступив до лав Збройних сил України у грудні 2023 року.

"Він приходив в театр і співав "Фортеця Бахмут", а потім поїхав до тієї фортеці Бахмут. Одного разу, він прийшов і каже: «Підберіть мені, будь ласка, знайдіть пісню "Явір і яворина"». Я здивувалася, тому що це про фронтовика. Каже: «Я мамі хочу заспівати, я дружині заспіваю, а потім заспіваю у нас на сцені». Він не заспівав", — розповіла колега загиблого актора Тетяна Вакулюк.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Загинув Володимир Федінчук 22 січня в бою під Новомихайлівкою на Донеччині. Поховали бійця на Алеї Героїв кладовища Нове.

Ким був Володимир Федінчук

За інформацією драмтеатру, Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю "Театральне мистецтво". З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру. У Рівненському театрі з 2016 року.

Серед ролей, які Володимир Федінчук зіграв у виставах рівненського облмуздрамтеатру:

"Зерносховище" — Горобець;

"Енеїда" — Еней;

"Скрудж. Різдвяна історія" — Скрудж в молодості.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

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