Працівники одного із львівських ТЦК стали донорами крові

Сьогодні, 1 лютого, військовослужбовці Сихівського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки здавали кров. У обласному Центрі служби крові бракує донорської крові.

Про це Суспільному розповіла медпрацівниця центру Вероніка Прейс-Кубік.

Мирослав Трембецький долучився до військової служби після повномасштабного вторгнення. Спершу служив у ТЦК, а згодом його перевели у бойову частину.

Здача крові, 1 лютого 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Прибув в ТЦК для звірки даних і залишився там на службу, так як я був непридатний для військової служби. Залишився з моїм побратимом, разом служили спочатку в ТЦК, пізніше до нас прийшов наказ на перевід в бойову частину", — розповів Мирослав Трембецький.

Військові пройшли огляд у терапевтів і здали кров у мобільному пункті. До акції долучився й Андрій Опаленик. До повномасштабного вторгнення він був підприємцем, а до війська долучився з відчуття обов’язку. Також Андрій здає кров кожні два-три місяці.

Здача крові, 1 лютого 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Тому що є потреба в крові, це ж зрозуміло. Є можливість, здоров’я дозволяє", — каже військовий.

Зібрану кров медики транспортували до обласного центру крові у спеціальних холодильниках. Працівниця обласного Центру служби крові Вероніка Прейс-Кубік розповідає, що наразі є потреба в донорській крові.

Здача крові, 1 лютого 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Дуже велика негайна потреба крові. Так що, будь ласка, хто фактично здоровий —приходьте. Пекарська, 65, вас чекаємо з пів дев'ятої до пів другої, від понеділка по п’ятницю. Кожну першу суботу місяця ми працюємо так само", — каже Вероніка Прейс-Кубік.

За словами речниці обласного ТЦК Марії Левко, до здачі крові долучились 20 військовослужбовців.