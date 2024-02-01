НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Працівники одного із львівських ТЦК стали донорами крові
ДонорМЕДИЦИНАРегіони

Працівники одного із львівських ТЦК стали донорами крові

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сьогодні, 1 лютого, військовослужбовці Сихівського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки здавали кров. У обласному Центрі служби крові бракує донорської крові.

Про це Суспільному розповіла медпрацівниця центру Вероніка Прейс-Кубік.

Мирослав Трембецький долучився до військової служби після повномасштабного вторгнення. Спершу служив у ТЦК, а згодом його перевели у бойову частину.

Здача крові, 1 лютого 2024.
Здача крові, 1 лютого 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Прибув в ТЦК для звірки даних і залишився там на службу, так як я був непридатний для військової служби. Залишився з моїм побратимом, разом служили спочатку в ТЦК, пізніше до нас прийшов наказ на перевід в бойову частину", — розповів Мирослав Трембецький.

Військові пройшли огляд у терапевтів і здали кров у мобільному пункті. До акції долучився й Андрій Опаленик. До повномасштабного вторгнення він був підприємцем, а до війська долучився з відчуття обов’язку. Також Андрій здає кров кожні два-три місяці.

Здача крові, 1 лютого 2024.
Здача крові, 1 лютого 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Тому що є потреба в крові, це ж зрозуміло. Є можливість, здоров’я дозволяє", — каже військовий.

Зібрану кров медики транспортували до обласного центру крові у спеціальних холодильниках. Працівниця обласного Центру служби крові Вероніка Прейс-Кубік розповідає, що наразі є потреба в донорській крові.

Здача крові, 1 лютого 2024.
Здача крові, 1 лютого 2024. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Дуже велика негайна потреба крові. Так що, будь ласка, хто фактично здоровий —приходьте. Пекарська, 65, вас чекаємо з пів дев'ятої до пів другої, від понеділка по п’ятницю. Кожну першу суботу місяця ми працюємо так само", — каже Вероніка Прейс-Кубік.

За словами речниці обласного ТЦК Марії Левко, до здачі крові долучились 20 військовослужбовців.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
В Закарпатській обласній станції переливання крові не вистачає донорів
В Закарпатській обласній станції переливання крові не вистачає донорів
Житомирський обласний центр крові потребує донорів: треба поповнити запаси першої та четвертої груп крові
Житомирський обласний центр крові потребує донорів: треба поповнити запаси першої та четвертої груп крові
У Хмельницькому студенти вдруге колективно здавали кров
У Хмельницькому студенти вдруге колективно здавали кров
П'ять мешканців Сумщини отримали державні нагороди
П'ять мешканців Сумщини отримали державні нагороди
На початок