На Закарпатті у місті Берегове поліцейські разом з волонтерами врятували 65-річного пенсіонера, який понад три дні пролежав на підлозі без їжі та води. Чоловік не міг покликати на допомогу, оскільки у нього відмовили ноги.

Про це повідомили на сайті Нацполіції.

31-го січня до поліцейських звернувся місцевий волонтер із пункту видачі безкоштовних обідів та повідомив, що до них вже три дні не приходить їх постійний відвідувач — 65-річний дідусь. Днями, коли він востаннє відвідав заклад, скаржився, що погано себе почуває і після цього зник.

Правоохоронці встановили адресу чоловіка та виїхали туди. Підійшовши до будинку, вони почули чийсь стогін із середини.

"У будинку виявили власника помешкання. Дідусь лежав на землі у безпорадному стані та не міг рухатися. Поліцейським чоловік розповів, що три дні тому йому стало зле та відмовили ноги. І з того часу він не їв та не пив, оскільки не міг навіть поворухнутися", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці надали пенсіонеру невідкладну допомогу та викликали швидку. Зараз із чоловіком все добре, медики відпустили його додому.

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