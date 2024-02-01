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За весь час окупації Криму зафіксовано 307 політв'язнів — КРЦ
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За весь час окупації Криму зафіксовано 307 політв'язнів — КРЦ

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В'язниця
В'язниця. Ілюстративне фото: freepik

З початку окупації Криму зафіксовано дані про 307 політв’язнів і переслідуваних за кримінальними "справами", більшість з яких — представники кримськотатарського народу. За останні шість років зі всіх порушень прав людини у Криму 71% — проти кримських татар.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр (КРЦ).

Так, з 307 бранців Кремля окупанти на півострові ув'язнили або переслідують 206 кримських татар.

За даними КРЦ, на даний момент відомо про:

  • 150 засуджених, які відбувають покарання у колонії, 99 з них є кримськими татарами;
  • 35 обмежених або які мають випробувальний термін, 20 з них — кримські татари;
  • 54 звільнених політв'язня, 34 з них — кримські татари.

Крім того, 35 політичних в'язня наразі утримуються у СІЗО, 26 з них — кримські татари, а також переслідуються 33 жителя окупованого Криму, з яких 27 є представниками кримськотатарського народу.

Водночас Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ з посиланням на дані КРЦ повідомило, що за останні шість років зі всіх порушень прав людини у Криму 71% — проти кримських татар.

"Загалом за 2017-2023 роки в окупованому Криму зафіксовано 9006 порушень росіянами прав людини, із них 6365 порушень — щодо кримських татар. Кримських татар стосувалося 62% порушень права на справедливий суд, 67% обшуків, 80% незаконних затримань. Лише у 2023 році росіяни затримали 119 кримських татар. Двоє кримських татар загинули у в’язницях окупантів", — йдеться у повідомленні.

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