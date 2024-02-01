Qırımnıñ işğali devrinde 307 siyasiy mabüs ve cinaiy "davalar"ğa mücibi taqip etilgen insan qayd etildi. Olarnıñ çoqusı, qırımtatar halqınıñ vekilleridir. Soñki altı sene içinde Qırımda bütün insan aqları bozmalarınıñ 71%-i qırımtatarlarğa qarşıdır.

Qırımtatar Maaliy Merkezi (QMM) bu aqqında haber berdi.

Böylece, 307 Kreml reinesinden 206-sı işğalciler tarafından yarımadada tevqif ya da taqip etildi.

QMMniñ bilgilerine köre, şu anda belli ki:

müstemlekede tevqif etilgen 150 maküm etilgen insan, olardan 99-ı qırımtatar;

35 sınırlanan ya da teşkerici müddetle maküm etilgen insan, olardan 20-si qırımtatar;

54 azat etilgen siyasiy mabüs, olardan 34-ü qırımtatar bar.

Bundan ğayrı, şu anda SİZOda 35 siyasiy mabüs tutula, olardan 26-sı qırımtatar. İşğal etilgen Qırımnıñ 33 sakini taqip etile, olardan 27-si qırımtatar halqınıñ vekilidir.

Aynı zamanda USQniñ Baş ştabınıñ Strategik kommunikatsiyalar idaresi QMMniñ bilgilerine atıf eterek haber berdi ki, soñki altı sene içinde Qırımda bütün insan aqları bozmalarınıñ 71%-i qırımtatarlarğa qarşıdır.

"Umumen 2017-2023 ss. işğal etilgen Qırımda ruslarnıñ, insan aqlarını 9006 kere bozğanları qayd etildi. Oladan 6365 bozma, qırımtatarlarğa qarşı edi. Adaletli makeme aqqı bozmalarınıñ 62%i, tintüvlerniñ 67%-i, qanunsız tutuvlarnıñ 80%-i qırımtatarlarğa qarşı edi. Tek 2023 senesi ruslar 119 qırımtatar adamını tuttılar. İşğalcilerniñ apishanelerinde eki qırımtatar adamı öldi", — dep bildirildi.

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