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Qırımnıñ işğali devrinde 307 siyasiy mabüs qayd etildi — QMM
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Qırımnıñ işğali devrinde 307 siyasiy mabüs qayd etildi — QMM

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Qırımnıñ işğali devrinde 307 siyasiy mabüs qayd etildi — QMM
Apishane. В'язниця. Ілюстративне фото: freepik

Qırımnıñ işğali devrinde 307 siyasiy mabüs ve cinaiy "davalar"ğa mücibi taqip etilgen insan qayd etildi. Olarnıñ çoqusı, qırımtatar halqınıñ vekilleridir. Soñki altı sene içinde Qırımda bütün insan aqları bozmalarınıñ 71%-i qırımtatarlarğa qarşıdır.

Qırımtatar Maaliy Merkezi (QMM) bu aqqında haber berdi.

Böylece, 307 Kreml reinesinden 206-sı işğalciler tarafından yarımadada tevqif ya da taqip etildi.

QMMniñ bilgilerine köre, şu anda belli ki:

  • müstemlekede tevqif etilgen 150 maküm etilgen insan, olardan 99-ı qırımtatar;
  • 35 sınırlanan ya da teşkerici müddetle maküm etilgen insan, olardan 20-si qırımtatar;
  • 54 azat etilgen siyasiy mabüs, olardan 34-ü qırımtatar bar.

Bundan ğayrı, şu anda SİZOda 35 siyasiy mabüs tutula, olardan 26-sı qırımtatar. İşğal etilgen Qırımnıñ 33 sakini taqip etile, olardan 27-si qırımtatar halqınıñ vekilidir.

Aynı zamanda USQniñ Baş ştabınıñ Strategik kommunikatsiyalar idaresi QMMniñ bilgilerine atıf eterek haber berdi ki, soñki altı sene içinde Qırımda bütün insan aqları bozmalarınıñ 71%-i qırımtatarlarğa qarşıdır.

"Umumen 2017-2023 ss. işğal etilgen Qırımda ruslarnıñ, insan aqlarını 9006 kere bozğanları qayd etildi. Oladan 6365 bozma, qırımtatarlarğa qarşı edi. Adaletli makeme aqqı bozmalarınıñ 62%i, tintüvlerniñ 67%-i, qanunsız tutuvlarnıñ 80%-i qırımtatarlarğa qarşı edi. Tek 2023 senesi ruslar 119 qırımtatar adamını tuttılar. İşğalcilerniñ apishanelerinde eki qırımtatar adamı öldi", — dep bildirildi.

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