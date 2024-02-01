З 29 січня в Івано-Франківській громаді майже щодня "мінують" місцеві заклади освіти. Через хвилю анонімних повідомлень від 31 січня деякі школи тимчасово змінили формат навчання та перейшли на дистанційку до понеділка. 5 лютого освітяни разом з поліцейськими планують провести нараду, щоб вирішити, як протидіяти ситуації, що склалася.

Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко.

Поліція перевіряє анонімне повідомлення про "замінування" одного з навчальних закладів Івано-Франківська. Скрін з відео: Поліція Івано-Франківської області

З її слів, 1 лютого повідомлення про "замінування" отримали майже всі ліцеї та гімназії громади, тож кількість закладів освіти на дистанційному навчанні може збільшитися.

"Ми, як освітяни, не знаємо, чи це спланована акція ворога, чи, можливо, просто жарт. Однак у будь-якому разі реагуємо згідно з інструкцією — виводимо дітей на вулицю, повідомляємо поліцейським. Часто такі повідомлення збігаються із сигналами тривоги, тоді вчителі опиняються у безвиході, бо, з одного боку, мусять вести дітей в укриття, а з іншого — виводити з приміщення, якщо йдеться про замінування", — каже Вікторія Дротянко.

Скрін з відео: Поліція Івано-Франківської області

Директорка департаменту освіти та науки міської ради додає: 5 лютого освітяни планують провести нараду з поліцейськими, щоб отримати більше інформації щодо ситуації із повідомленнями про замінування шкіл, а також вирішити, як проводити навчання далі.

За словами речника поліції в області Андрія Яцківа, від початку повномасштабної війни жодного разу не підтвердилося повідомлення про "замінування" закладів на території Івано-Франківщини. Хто їх надсилає — поліцейські ще з'ясовують.

Скрін з відео: Поліція Івано-Франківської області

"Усі повідомлення про "замінування" переважно надходять на електронні адреси навчальних чи інших закладів, і тоді вони попереджають про це поліцію. На сповіщення оперативно реагують усі відповідні служби — це вибухотехніки, кінологи та поліцейські. Вони й перевіряють інформацію про замінування. Залежно від приміщення, це триває приблизно до двох годин", — пояснює Андрій Яцків.

Що відомо про серію "замінувань" в Івано-Франківську

Анонімні повідомлення про масові "замінування" навчальних закладів в Івано-Франківську почали надходити з початку другого семестру навчання — 29 січня.

31 січня після повідомлень про "замінування" в багатьох школах Франківська дітей, за ініціативою батьків, перевели на дистанційну форму навчання до 5 лютого 2024 року.

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