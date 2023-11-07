Купив за вигідною ціною: на Київщині під час руху згоріла автівка

На Київщині у селі Великий Карашин під час руху зайнялась автівка, яку власник нещодавно придбав "за вигідною ціною".

Про це повідомляє поліція області.

Як встановили правоохоронці, 29-річний житель Житомирщини їхав до магазину, коли з-під капоту з'явилось полум'я. Сам водій не постраждав.

Пожежники прибули за лічені хвилини, однак "Volkswagen" вже вигорів вщент. За попередніми даними, займання сталося через несправність електропроводки.

"Водій пояснив, що лише напередодні придбав дане авто за вигідною ціною", — йдеться в повідомленні.