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Депутатка від Тернопільщини, яку підозрюють у хабарництві, оприлюднила декларацію про доходи
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Депутатка від Тернопільщини, яку підозрюють у хабарництві, оприлюднила декларацію про доходи

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Людмила Марченко, народна депутатка України 9 скликання від Тернопільщини
Людмила Марченко, народна депутатка України. Фото: Facebook

Народна депутатка України 9 скликання від Тернопільщини Людмила Марченко, щодо якої розслідують справу про хабарництво, оприлюднила декларацію про доходи за 2022 рік.

Документ розміщений в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Людмила Марченко прозвітувала про зарплату, автомобіль та готівкові кошти. Власником іншого майна згідно з декларацією є її чоловік Іван Марченко.

За основним місцем роботи депутатка отримала 487 тисяч 880 гривень. У 2021 році придбала автомобіль марки HONDA 2017 року випуску вартістю 100000 гривень. Готівкових коштів за 2022 рік мала 30000 доларів США, 6100 євро та 78848 гривень. Також цього року орендувала готельний номер у Києві.

Людмила Марченко задекларувала корпоративні права на Тернопільську міську благодійну організацію "Троянда", Благодійну організацію "Україно-турецький благодійний фонд" та Громадську організацію "Сміло".

Її чоловік не подав інформацію про заробітну плату, отриману за основним місцем роботи.

У декларації йдеться, що він має гараж у Тернополі загальною площею 25,5 метри квадратних і квартиру площею 71 квадратний метр. Також Іван Марченко має право власності на земельні ділянки площею 382 і 883 метри квадратних у Великих Гаях. У цьому селі він має також об'єкт незавершеного будівництва — житловий будинок, площу якого не вказали.

На Івана Марчука задекларований легковий автомобіль марки ВАЗ 1978 року випуску та Volkswagen вартістю 522000 гривень.

Нагадаємо, справу щодо народної депутатки Людмили Марченко та її помічниці, яких підозрюють у хабарництві, скерували до суду. 31 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо народної депутатки з Тернопільщини та її помічниці, які отримали 11,3 тисячі доларів США за перетин кордону.

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