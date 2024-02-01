З 1 лютого у департаменті соціальної політики Чернігівської міськради почали приймати документи для оформлення пільгових транспортних карток для проїзду в громадському транспорті міста.

Про це Суспільному розповіла директорка департаменту Ірина Марчук.

За її словами, подати заяву можна до кінця цього року.

Ірина Марчук. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Приймаємо заяву, людина приходить до нас із паспортом, ідентифікаційним кодом, з посвідченням, яке дає право на безоплатний проїзд. Це може бути пенсійне посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, інші документи. З собою бажано мати копії для того, щоби швидко приймати людей і не було великого скупчення".

Документи приймають дев'ять спеціалістів департаменту. Оформити пільгову транспортну картку прийшла і чернігівка Любов.

Любов. ФОТО: Суспільне Чернігів

"А я що каже наша держава, те і виконую. А чи буде воно зручно – побачимо", — говорить пані Любов.

Загалом у Чернігові 65 тисяч пільговиків, розповіла директорка департаменту соцполітики. Згідно з даними на сайті Чернігівської міськради, пільгову транспортну картку можуть оформити 15 категорій громадян:

учасники бойових дій та люди, прирівняні до них (в тому числі учасники АТО);

люди з інвалідністю внаслідок війни;

люди, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;

члени сім’ї загиблого військовослужбовця (в тому числі ті, які пропали безвісти);

потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії;

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, II категорії;

дитина, якій встановили інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;

людина з інвалідністю І-III групи;

людина з інвалідністю по зору І-III групи;

дитина з інвалідністю;

людина, яка супроводжує іншу людину з інвалідністю І групи або дитину з інвалідністю;

дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, що виховуються або навчається у навчально-виховних та навчальних закладах;

дитина з багатодітної сім’ї;

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

пенсіонери за віком.

Документи на транспортні картки прийматимуть до 31 грудня 2024 року. Люди можуть приходити в будні з восьмої ранку до четвертої вечора. Видаватимуть картки теж у департаменті.

Робота спеціалістів у міському департаменті соцполітики. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Через 10 робочих днів людина зможе прийти й отримати цю картку. Є певні обставини, наприклад, група інвалідності встановлена до 1 липня цього року. Людина має можливість і сьогодні картку отримати, але враховуючи термін видачі, можливо, не потрібно поспішати, а продовжити з липня групу інвалідності й вже прийти в другому півріччі цього року. Якщо людина отримає певний статус у 2025 році й надалі, звісно, ця робота буде продовжуватись", — говорить Ірина Марчук.

До кінця цього року у громадському транспорті можна буде як користуватися пільговою транспортною карткою, так і показувати посвідчення, сказала Марчук.

Як повідомляла пресслужба Чернігівської міськради, введення пільгових транспортних карток дозволить отримати точну інформацію про кількість пільговиків та їхніх поїздок у громадському транспорті Чернігова, а отже і точно розрахувати розмір компенсації, яку отримають перевізники з міського бюджету.

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