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У Чернігові почали оформлювати пільгові транспортні картки для проїзду в громадському транспорті
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У Чернігові почали оформлювати пільгові транспортні картки для проїзду в громадському транспорті

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З 1 лютого у департаменті соціальної політики Чернігівської міськради почали приймати документи для оформлення пільгових транспортних карток для проїзду в громадському транспорті міста.

Про це Суспільному розповіла директорка департаменту Ірина Марчук.

За її словами, подати заяву можна до кінця цього року.

Директорка департаменту соцполітики Чернігівської міської ради Ірина Марчук
Ірина Марчук. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Приймаємо заяву, людина приходить до нас із паспортом, ідентифікаційним кодом, з посвідченням, яке дає право на безоплатний проїзд. Це може бути пенсійне посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, інші документи. З собою бажано мати копії для того, щоби швидко приймати людей і не було великого скупчення".

Документи приймають дев'ять спеціалістів департаменту. Оформити пільгову транспортну картку прийшла і чернігівка Любов.

Жителька Чернігова — Любов
Любов. ФОТО: Суспільне Чернігів
"А я що каже наша держава, те і виконую. А чи буде воно зручно – побачимо", — говорить пані Любов.

Загалом у Чернігові 65 тисяч пільговиків, розповіла директорка департаменту соцполітики. Згідно з даними на сайті Чернігівської міськради, пільгову транспортну картку можуть оформити 15 категорій громадян:

  • учасники бойових дій та люди, прирівняні до них (в тому числі учасники АТО);
  • люди з інвалідністю внаслідок війни;
  • люди, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
  • члени сім’ї загиблого військовослужбовця (в тому числі ті, які пропали безвісти);
  • потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії;
  • учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, II категорії;
  • дитина, якій встановили інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
  • людина з інвалідністю І-III групи;
  • людина з інвалідністю по зору І-III групи;
  • дитина з інвалідністю;
  • людина, яка супроводжує іншу людину з інвалідністю І групи або дитину з інвалідністю;
  • дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, що виховуються або навчається у навчально-виховних та навчальних закладах;
  • дитина з багатодітної сім’ї;
  • ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
  • пенсіонери за віком.

Документи на транспортні картки прийматимуть до 31 грудня 2024 року. Люди можуть приходити в будні з восьмої ранку до четвертої вечора. Видаватимуть картки теж у департаменті.

Робота спеціалістів у міському департаменті соцполітики в Чернігові
Робота спеціалістів у міському департаменті соцполітики. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Через 10 робочих днів людина зможе прийти й отримати цю картку. Є певні обставини, наприклад, група інвалідності встановлена до 1 липня цього року. Людина має можливість і сьогодні картку отримати, але враховуючи термін видачі, можливо, не потрібно поспішати, а продовжити з липня групу інвалідності й вже прийти в другому півріччі цього року. Якщо людина отримає певний статус у 2025 році й надалі, звісно, ця робота буде продовжуватись", — говорить Ірина Марчук.

До кінця цього року у громадському транспорті можна буде як користуватися пільговою транспортною карткою, так і показувати посвідчення, сказала Марчук.

Як повідомляла пресслужба Чернігівської міськради, введення пільгових транспортних карток дозволить отримати точну інформацію про кількість пільговиків та їхніх поїздок у громадському транспорті Чернігова, а отже і точно розрахувати розмір компенсації, яку отримають перевізники з міського бюджету.

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