Львівські прикордонники виявили у вантажівці киянина 14 600 кілограмів одягу

Прикордонники спільно з митниками виявили у пункті пропуску "Краківець" новий одяг та взуття з орієнтовною вартістю 20 мільйонів гривень. Вантаж був задекларований як вживаний одяг.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За даними правоохоронців, 65-річний мешканець Києва їхав із Польщі в Україну вантажним автомобілем "IVECO". Водій задекларував свій вантаж як вживаний одяг.

Вантажівку скерували на додаткову перевірку. Під час огляду прикордонники разом із митниками виявили 14 600 кілограмів нового одягу та взуття. Орієнтовна вартість товару — 20 мільйонів гривень.

За цим фактом працівники митниці склали протокол. Товар вилучили.