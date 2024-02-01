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Російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді Херсонщини: поранені двоє людей
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Російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді Херсонщини: поранені двоє людей

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Учора вночі російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді Херсонської області. На населений пункт скинули чотири керовані авіабомби.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджені освітній заклад та житлові будинки. Постраждав 67-річний чоловік та його 65-річна дружина. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

"Наразі поранені перебувають у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості", — йдеться у дописі.

Що відомо про обстріли РФ Херсонщини 31 січня 2024 року

Російські війська 31 січня 2024 року скинули керовану авіабомбу на освітній заклад в одному із сіл Бериславського району на Херсонщині.

Також 31 січня російські військові атакували Берислав Херсонської області з безпілотника. Під ударом опинилось подружжя.

Російська армія обстріляла Тягинку на Херсонщині. Поцілила у житловий будинок.

Зранку 31 січня російська армія обстріляла мікрорайон Корабел у Херсоні. Поранений місцевий житель.

Раніше в прокуратурі повідомили, що російські військові знову скинули з безпілотника вибухівку у Бериславі. Загинув чоловік, який перебував на вулиці.

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