Ціни на молоко та молокопродукти: прогнози експерта

Ціни на молоко та молочні продукти протягом минулого, 2023 року, зростали. Вони не були стабільними і в січні цього року.

Про це розповів Суспільному аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

За його словами, в торговельних мережах вартість молочних продуктів, зокрема, за січень збільшилася на кілька гривень.

Максим Гопка, аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу". Фото: Максим Гопка

"Якщо порівнювати ціну за позаминулий місяць і січень, то сметана була 49.55 гривень, стала 53 гривні. Зросла на 3 гривні. Масло — 79 гривень, позаминулого місяця — 75. Молоко 20% — 42.61 гривень за 900 грамів проти 43.28 гривень".

Кореспонденти Суспільного дізнавались вартість молока та молочної продукції на Центральному ринку в Тернополі.

Молокопродукти на ринку. Фото: Суспільне Тернопіль

Продавчиня Надя каже, що ціни на продукцію останнього місяця не піднімала.

"Півтори літри молока вартує 45 гривень, кілограм сиру — 100 гривень, літра сметани — теж 100 гривень. Порівняно з минулим тижнем-другим все залишається так само".

Продає молоко та молокопродукти продавець Михайло.

"Ціни поки що не змінюю. Вартість дволітрової пляшки молока — 60 гривень, літра сметани збираної — 100 гривень, сепараторної 160-180 гривень".

На Центральному ринку. Фото: Суспільне Тернопіль

Покупчиня Ольга розповіла, що не відчула суттєвого зростання цін.

"Я купую молочні продукти приблизно раз на тиждень. Вони не є дешевими, але за останній місяць суттєво не подорожчали, хіба на гривню-дві".

Ціна в супермаркетах за літру молока коливається від 42 до 54 гривень, залежно від відсотка жирності. Вартість сиру — від 65 до 79 гривень, сметани — від 40 до 50 гривень за 400 грамів, повідомили кореспонденти Суспільного.

Молоко та молокопродукти у супермаркеті. Фото: Суспільне Тернопіль

Протягом минулого року закупівельна ціна на сире молоко зросла приблизно на 20-22%, повідомив Максим Гопка.

"Ціна на молоко зросла суттєво, порівняно з минулим роком. Йдеться про сире молоко, сировину. Середньозважена ціна трьох ґатунків становила наприкінці минулого року 17.50 гривень, на початку 2023 року — 14 гривень 30 копійок. До травня закупівельна ціна на молоко була стабільна, а з серпня через посуху та споживчий попит закупівельні ціни почали зростати. І ось від серпня до грудня ціна на молоко зростала, відтак, росли ціни на молочну продукцію".

За його словами, зараз в супермаркетах середня ціна на молоко становить 42 гривні 60 копійок за літру. Торік цієї пори ціна була 38 гривень 90 копійок.

Ціни на сир у супермаркеті. Фото: Суспільне Тернопіль

"На це вплинуло збільшення витрат на електроенергію. Також першої половини осені не було достатньо пропозицій. Пізніше почались сезонні чинники, надої зменшилися. Ціна на сметану протягом року зросла в середньому на 10 гривень".

Експерт розповів, чи зміняться ціни на молочну продукцію надалі.

"Майбутня ціна залежить від вартості кормів, імпортних мікроелементів, які сюди додають. Також від курсу валюти. Ціна може зростати, якщо будуть сильні холоди, тоді збільшаться витрати на логістику. Також усе залежить від економічного стану в країні. Думаю, несуттєве зниження ціни буде в другій половині весни, коли стабілізується плюсова температура".

Автор: Надія Хара