Вночі росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Крім того, вночі зафіксовано дві атаки війська РФ на Нікопольський район Дніпропетровщини. Ввечері 31 січня окупанти РФ вдарили 4-ма БПЛА типу “шахед-136” по Харкову.

Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 Суспільному повідомили за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу зафіксовано 12 обстрілів (69 вибухів). Військо РФ обстрілювало Чернігівський, Новгород-Сіверський та Корюківський райони, використало артилерію, РСЗВ, міномети, поблизу села Семенівської громади скинуло 2 боєприпаси із дронів.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 29 вибухів з мінометів, артилерії та гранатометів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади. Попередньо, без наслідків.

31 січня протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 216 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Унаслідок ракетного обстрілу некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера (5 вибухів) міста Середина-Буда Шосткинського району пошкоджено приміщення Середино-Будського суду, 3 багатоквартирних будинки, 2 аптеки, приватний магазин, газопровід низького тиску та приватний автомобіль.

Запорізька область: росіяни ударили по 27 населених пунктах області; зафіксовано 169 ударів. 58 БПЛА росіян атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку. Також окупанти РФ здійснили авіаційний удар по Білогір'ю та 9 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного й Омельника. 101 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: вдень 31 січня по Нікопольщині знову били з артилерії. Понад десяток разів скеровували дрони-камікадзе. Військо РФ накривало вогнем районний центр, Марганецьку та Покровську сільську громади. Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт, шість приватних осель, декілька господарських споруд, вантажівка і трактор.

За уточненою інформацією уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи.

Вночі зафіксовано дві атаки на Нікопольський район.

З десяток снарядів поцілили по селам Мирівської та Марганецької громад. Працювала російська артилерія. Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина: ввечері 31 січня окупанти РФ вдарили 4-ма БПЛА типу “шахед-136” по м.Харків, зафіксовані влучання 2-х БПЛА та уламків 2-х збитих БПЛА по території нафтобази, що не діє, в Основ’янському районі. Постраждалих немає.

Окупанти РФ завдали артударів по с. Новоосинове Куп’янського району, горіла господарча споруда.

У смт Великий Бурлук Куп’янського району окупанти РФ вдарили двома КАБами по центральній районній лікарні. Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Пожежу ліквідували. Евакуювали 38 людей, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Чотирьох пацієнтів розмістили в інші заклади. У смт Великий Бурлук внаслідок російського обстрілу пошкоджено скло, фасад, заправні колонки та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення. Без постраждалих.

Внаслідок російського обстрілу у с. Рясне Богодухівського району пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, а також частково пошкоджено могили на місцевому цвинтарі.

У с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Луганщина: упродовж доби авіаційних ударів з боку війська РФ зазнали назване Невське, Білогорівка та Серебрянський ліс. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка та Невське. Четверту добу в Троїцькій громади тривають обшуки населення.

За добу військо РФ здійснило 154 обстріли (592 снаряди).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби опинилися Авдіївка, Торецьк, Курахове, смт Очеретине, смт Нью-Йорк, смт Цукурине, с. Уманське, с. Соловйове, с. Калинове, с. Шахтарське, с. Нетайлове, Мирноград. Пошкоджено 39 житлових будинків (з них 10 — багатоквартирні), 2 ЛЕП, амбулаторія, 2 будівлі СПГ “Олександрівське”, автобус, будівля школи, магазин, пошта, будівля ВА, котельня.

На Донеччині за добу: 1 загиблий та 2 поранених.

Миколаївщина: 31 січня військо РФ чотири рази атакувало область балістикою. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Внаслідок цього без електроенергії залишилися понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають.

Також минулої доби мінометні обстріли окупантів РФ фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того військо РФ обстрілювало з артилерії й Куцурубську громаду. А протягом дня спрямувало туди п’ять FPV-дронів. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області військо РФ здійснило 41 обстріл (164 снаряди), з них по м. Херсон — 14 обстрілів (64 снаряди). Росіяни поцілили у райони 18 населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні.

Окупанти РФ не припиняють атакувати Херсон. Зранку 31 січня внаслідок російського обстрілу поранень середньої важкості зазнав 62-річний чоловік.

Також військо РФ ударило по житловому будинку у Тягинці. Внаслідок російського обстрілу постраждав 57-річний чоловік.

Росіяни знову атакували Берислав з безпілотника. Під удар потрапило подружжя. 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли окупанти РФ скинули на них два вибухові предмети. Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

Військо РФ продовжує гатити по Херсону. Одне із влучань — у Дніпровському районі. Ударом пошкоджені будинок та магазини, електромережа. Дані щодо наслідків встановлюються.

Також в н.п. Тягинка ракета Х-59 влучила в майданчик між школою та дитячим садком. Пошкоджено приміщення дитсадка (також було пошкоджено раніше). Внаслідок вибуху потерпілих немає.

Внаслідок авіаційного удару по н.п. Милове пошкоджено будівлю Милівської ЗОШ, а також травми середньої важкості отримали 2 цивільних: 67-річний чоловік та 65-річна жінка.

За добу по області: 6 людей дістали поранення.