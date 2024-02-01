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Авіабомби по лікарні Харківщини та дюжина дронів в глибині Росії — головні новини ранку 1 лютого
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Авіабомби по лікарні Харківщини та дюжина дронів в глибині Росії — головні новини ранку 1 лютого

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Лікарня у селищі Великий Бурлук після обстрілу
Наслідки удару по лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району на Харківщині, 31 січня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

Дві авіабомби влучили у лікарню у селищі Великий Бурлук на Харківщині; у Росії заявили про атаку 11 дронів, очільник ГУР Кирило Буданов розповів про влучання в цілі на території Росії та генсека НАТО висунули на Нобелівську премію миру за зусилля щодо миру в Україні — Суспільне підготувало головні новини ранку 1 лютого.

1. Четверо людей постраждали внаслідок удару РФ по лікарні у Великому Бурлуку

У ДСНС показали наслідки удару по лікарні на Харківщині. Від обстрілу армії РФ 4 людини постраждали.

Також рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками екстреної медичної допомоги евакуювали 38 людей. 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу.

Контекст: Близько 21.45 у середу, 31 січня, російські військові скинули дві керовані авіабомби на територію цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Як наслідок — пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.

2. У РФ заявили про атаку 11 українських БпЛА

Міноборони РФ заявило, що вночі та вранці 1 лютого нібито збито 11 українських безпілотників у трьох областях.

Зокрема у Бєлгородській області збито 9 дронів, у Воронезькій — 2 БпЛА, у Курській — один безпілотник.

У нападі традиційно Росія звинуватила Україну.

Контекст: Напередодні, у ніч на 31 серпня, український дрон впав на території Невського нафтопереробного заводу у Санкт-Петербурзі. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України, повідомило Суспільному джерело у спецслужбах.

3. Буданов прокоментував атаки дронів на російські об'єкти

Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN не підтвердив, але й не спростував причетність Києва до атаки дронів на російські об'єкти, проте зазначив, що такі операції "цілком можливі".

Він розповів, що гіпотетично є план, за яким відбувається атака дронів на об'єкти РФ, додавши, що до цього плану внесені основні об'єкти критичної та військової інфраструктури Росії.

За його словами, тепер російські мирні жителі нарешті бачать реальну картину війни. Вони бачать нафтобази у вогні, зруйновані будівлі на фабриках і заводах.

Чому це важливо: Кирило Буданов прогнозує український контрнаступ навесні. На його думку, зараз відбувається наступальна операція РФ, яка вичерпається на початку весни й тоді у наступ перейдуть Сили оборони України.

4. Єнса Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру

Генсека НАТО Йенса Столтенберга висунули на Нобелівську премію миру. Ініціатором виступив другий заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа, який звернув увагу на зусилля генсека НАТО для досягнення миру на території України.

Абід Раджа підкреслив, що Столтенберг їздив до Туреччини, Великої Британії, США та низки інших країн, намагаючись провести переговори, які могли б зупинити війну в Україні.

Контекст: Напередодні представниця Республіканської партії висунула колишнього президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, посилаючись на його "історичну" політику на Близькому Сході.

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