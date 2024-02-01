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На Полтавщині зафіксували другий випадок сказу собаки за 10 днів
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На Полтавщині зафіксували другий випадок сказу собаки за 10 днів

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Сказ на Полтавщині
Фото: Суспільне Полтава

Випадок сказу виявили у Горішньоплавнівській громаді на Полтавщині. Через це 31 січня запровадили карантинні заходи.

У селі Дмитрівка 31 січня сказ діагностували у собаки. До цього, 28 січня, він був агресивним та покусав жінку, а через два дні після цього пес здох. Жінці надали необхідну допомогу. Про це повідомили на офіційному сайті головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Карантинна зона

Територію села Дмитрівка визначили неблагополучною щодо сказу, а до загрозливої зони внесли 19 сіл: Гора, Солонці, Кияшки, Кузьменки, Онищенки, Романки, Щербаки, Потоки, Бондарі, Остапці, Крамаренки, Рокитне, Федоренки, Литвиненки, П’ятихатки, Соснівка, Мала Кохнівка, Придніпрянське, Єристовка.

У цих населених пунктах будуть проводити позапланову безкоштовну вакцинацію від сказу усіх тварин.

Це вже другий випадок в області. 23 січня у Гадячі сказ діагностували у собаки.

Що таке сказ

Сказ ― це небезпечне вірусне захворювання тварин та людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю. Ця хвороба невиліковна, тому найкраща профілактика ― це щорічна профілактична вакцинація для тварин.

Як раніше розповідав Суспільному провідний лікар обласної лікарні ветмедицини Віталій Манойло, якщо людина після укусу тварини вчасно звернеться по медичну допомогу, то їй зроблять щеплення від сказу, інфікування не відбудеться.

За його словами, серед симптомів сказу у тварини ― страх води, світла, пінисте і сильне слиновиділення тощо.

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