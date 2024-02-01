У Чернігові відремонтують будівлі ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою за цінами на деякі матеріали удвічі дорожче ринкових. Про це пише інтернет-видання "Наші гроші", проаналізувавши тендерну документацію у системі Prozorro.

Замовник робіт – управління капітального будівництва Чернігівської ОДА. Тендер на проведення капітального будівництва ліцею на суму 28,74 мільйона гривень виграло ТОВ "СС-Білдкомпані", яке двічі було єдиним учасником торгів. А дружина керівника компанії Святослава Сердюка Анастасія – колишня працівниця управління капітального будівництва ОДА, йдеться у матеріалі.

До липня вони мають відремонтувати будівлі літер А2-1 та А1-1 Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на вулиці Стрілецькій, 1: замінити вікна і двері, влаштувати стелю, підлогу, покрівлю, вентиляцію, опалення, водопровід і каналізацію, утеплити стіни.

"Наші гроші" наводять приклад декількох позицій, вказаних у підсумковій відомості ресурсів тендерної документації, які враховані за цінами вдвічі дорожчими ринкових:

Суху суміш Ceresit CN-69 врахували по 34 грн/кг ( тут і далі ціни вказано з ПДВ ). Компанія-виробник «Хенкель Баутехнік (Україна)» продає таку суміш по 15 грн/кг, і «Епіцентр» теж пропонує її по 15 грн/кг. Це вдвічі дешевше від кошторисної ціни.

). Компанія-виробник «Хенкель Баутехнік (Україна)» продає таку суміш по 15 грн/кг, і «Епіцентр» теж пропонує її по 15 грн/кг. Це вдвічі дешевше від кошторисної ціни. Металопластикові вікна врахували по 8 268 грн/кв. м. Днями на тендері щодо заміни вікон та дверей на енергоефективні Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб замовляв вікна по 3 480 грн/кв. м, що вдвічі дешевше.

Двокомпонентну еластичну гідроізоляційну мастику Ceresit CP 43 врахували по 677 грн/кг. База будівельних матеріалів «КУБ» продає таку мастику по 325 грн/кг, що вдвічі дешевше. Крім того, компанія «Мегатрейд СМ» пропонує її по 432 грн/кг, що в півтора раза дешевше.

У коментарі Суспільному начальник управління капітального будівництва Чернігівської ОВА Ярослав Слєсаренко цю ситуацію прокоментував так:

"Завищених цін там немає, це по-перше. По-друге, проєкти розробляють спеціальні організації і в цьому випадку замовником проєкту виступав сам ліцей. Ми виконуємо функцію лише розпорядника коштів на етапі будівництва. Проєктанти зробили проєкт, пройдена експертиза, ми на цих умовах, які передбачені в проєкті, виставляємо тендер".

Щодо єдиного учасника торгів, то Слєсаренко зауважив, що більше бажаючих не було:

"Так, скоріш за все, тому, що велика сума. Близько 30 мільйонів – для Чернігова це величенький тендер і не так багато компаній готові братися і працювати. Зараз є проблема з людьми, дуже багато в кого не вистачає персоналу. Тому, наприклад, ця організація вона вже не вперше виграє тендери. Мабуть, у них працівники всі заброньовані і вони мають можливість займатися, принаймні, виконувати умови договору".

Суспільне також звернулося за коментарем до керівника ТОВ "СС-Білдкомпані" Святослава Сердюка. Коментувати ціни на будматеріали він відмовився. А інформацію про те, що дружина працювала в управлінні капітального будівництва ОДА підтвердив, щоправда, уточнив: вона колишня дружина, з якою вони 1,5 року розлучені.

Після виходу матеріалу "Наших грошей" ситуацію щодо ремонту Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою прокоментував і начальник ОВА В'ячеслав Чаус:

"Щодо необхідності такого ремонту – сумнівів не маю. Щодо вартості ремонту – дав доручення УКБ підготувати всі матеріали на розгляд робочої групи "Прозорість та підзвітність". Чекаю пояснення, які розглянемо на найближчому засіданні групи", - написав Чаус у своєму Telegram-каналі.

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