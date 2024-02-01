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1 лютого на Львівщині поховають шістьох військових
ПохованняВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

1 лютого на Львівщині поховають шістьох військових

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1 лютого на Львівщині поховають шістьох військових
Прощання з військовими, зображення ілюстративне. Фото: Роман Балук

Сьогодні, 1 лютого, на Львівщині прощаються із шістьма військовими. Анатолій Федькович, Богдан Козак, Ігор Левицький, Богдан Подібка, Юрій Цьона й Тарас Коць загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Анатолій Федькович мешкав у селі Гребенів Сколівської громади.

Анатолій Федькович
Анатолій Федькович. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був старшим сержантом. Анатолій Федькович загинув 25 січня під час контрнаступальних дій біля Роботино Запорізької області.

Богдан Козак — львів'янин.

Богдан Козак
Богдан Козак. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Із початком повномасштабного вторгнення РФ долучився до 12 бригади спеціального призначення "Азов" Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ. Воював на Луганщині. У Богдана Козака залишилася мама і брат.

Ігор Левицький народився у селі Бессарабка Миколаївської області, згодом із родиною переїхав до Підбірців на Львівщині.

Ігор Левицький
Ігор Левицький. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до військової частини А4838. В Ігоря Левицького залишилося дві сестри, племінник і племінниця.

Богдан Подібка мешкав у селі Гуменець Щирецької громади.

Богдан Подібка
Богдан Подібка. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Воював на східному напрямку. Богдан Подібка загинув 29 січня 2024 року під час стрілецького обстрілу біля Миколаївки Бахмутського району Донецької області.

Юрій Цьона — мешканець села Варяж Сокальської громади.

Юрій Цьона
Юрій Цьона. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був призваний на військову службу 29 березня 2022 року. Служив інспектором прикордонної служби й помічником гранатометника військової частини 9938. Загинув 28 січня 2024 року під час мінометного обстрілу біля Новоєгорівки Сватівського району Луганської області. В Юрія Цьони залишилася мама, дружина, дочки, зяті, онуки, брати, сестра.

Тарас Коць жив у місті Радехів.

Тарас Коць
Тарас Коць. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був гранатометником стрілецького відділення. Тарас Коць загинув 28 січня 2024 року у Харківській області.

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