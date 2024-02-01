Російські окупаційні війська 31 січня обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Всього здійснили 13 атак та пошкодили 36 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За інформацією поліції, 1 лютого вночі військо РФ спрямувало ракету на Мирноград — зруйнована школа, пошкоджені три багатоквартирних і дев'ять приватних будинків, магазин.

Авіаударами по Очеретиному пошкоджена адмінбудівля, пошта, приватний будинок, а у Соловйовому пошкоджені 4 приватні оселі, уточнили у пресслужбі.

"Цукурине Росія накрила з "Ураганів" — вбила людину, пошкодила 10 приватних будинків і сільськогосподарське підприємство. На Торецьк окупанти скинули керовану авіабомбу КАБ-500. Двоє цивільних осіб отримали поранення. Руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків, амбулаторія, котельня", — йдеться у повідомленні.

Які населені пункти опинились під обстрілами 31 січня:

Яку зброю застосувала армія РФ:

"Урагани",

"Гради",

керовані авіабомби,

ракети,

танки,

артилерію.

Руйнування через обстріли:

27 житлових будинків,

амбулаторія,

адмінбудівля,

пошта,

підприємство,

котельня,

автобус,

лінія електропередач.

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