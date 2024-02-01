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Амбулаторія, пошта, котельня, автобус, лінія електропередач: наслідки обстрілів РФ на Донеччині
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Амбулаторія, пошта, котельня, автобус, лінія електропередач: наслідки обстрілів РФ на Донеччині

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Амбулаторія, пошта, котельня, автобус, лінія електропередач: наслідки обстрілів РФ на Донеччині
Пошкоджений багатоквартирний будинок через обстріли Донеччини 31 січня. Фото: поліція Донеччини

Російські окупаційні війська 31 січня обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Всього здійснили 13 атак та пошкодили 36 цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За інформацією поліції, 1 лютого вночі військо РФ спрямувало ракету на Мирноград — зруйнована школа, пошкоджені три багатоквартирних і дев'ять приватних будинків, магазин.

Авіаударами по Очеретиному пошкоджена адмінбудівля, пошта, приватний будинок, а у Соловйовому пошкоджені 4 приватні оселі, уточнили у пресслужбі.

"Цукурине Росія накрила з "Ураганів" — вбила людину, пошкодила 10 приватних будинків і сільськогосподарське підприємство. На Торецьк окупанти скинули керовану авіабомбу КАБ-500. Двоє цивільних осіб отримали поранення. Руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків, амбулаторія, котельня", — йдеться у повідомленні.

Які населені пункти опинились під обстрілами 31 січня:

  • Авдіївка,
  • Курахове,
  • Торецьк,
  • Нью-Йорк,
  • Очеретине,
  • Цукурине,
  • Калинове,
  • Нетайлове,
  • Соловйове,
  • Уманське,
  • Шахтарськ.

Яку зброю застосувала армія РФ:

  • "Урагани",
  • "Гради",
  • керовані авіабомби,
  • ракети,
  • танки,
  • артилерію.

Руйнування через обстріли:

  • 27 житлових будинків,
  • амбулаторія,
  • адмінбудівля,
  • пошта,
  • підприємство,
  • котельня,
  • автобус,
  • лінія електропередач.

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