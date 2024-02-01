Російські окупаційні війська 31 січня обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Всього здійснили 13 атак та пошкодили 36 цивільних об'єктів.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
За інформацією поліції, 1 лютого вночі військо РФ спрямувало ракету на Мирноград — зруйнована школа, пошкоджені три багатоквартирних і дев'ять приватних будинків, магазин.
Авіаударами по Очеретиному пошкоджена адмінбудівля, пошта, приватний будинок, а у Соловйовому пошкоджені 4 приватні оселі, уточнили у пресслужбі.
"Цукурине Росія накрила з "Ураганів" — вбила людину, пошкодила 10 приватних будинків і сільськогосподарське підприємство. На Торецьк окупанти скинули керовану авіабомбу КАБ-500. Двоє цивільних осіб отримали поранення. Руйнувань зазнали 6 багатоквартирних будинків, амбулаторія, котельня", — йдеться у повідомленні.
Які населені пункти опинились під обстрілами 31 січня:
- Авдіївка,
- Курахове,
- Торецьк,
- Нью-Йорк,
- Очеретине,
- Цукурине,
- Калинове,
- Нетайлове,
- Соловйове,
- Уманське,
- Шахтарськ.
Яку зброю застосувала армія РФ:
- "Урагани",
- "Гради",
- керовані авіабомби,
- ракети,
- танки,
- артилерію.
Руйнування через обстріли:
- 27 житлових будинків,
- амбулаторія,
- адмінбудівля,
- пошта,
- підприємство,
- котельня,
- автобус,
- лінія електропередач.
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