Qara qış ayınıñ 31-inde işğal etilgen Qırımda Ukrain Mudafaa quvetleriniñ işi semereli oldı, bunı da rus tarafı tanıdı. Ukraina öz topraqlarını qaytarmaq içün olarnı işğalcilerden "temizletmeli". Aynı zamanda Qara deñizde umumen 16 "Kalibr" türü raketasınen raketa taşığan eki gemi qaravul ete.

"Suspilne.Sprotıv" canlı yayınında Cenüp Mudafaa ve qorçalav quvetleriniñ birleşken idare matbuat merkeziniñ reberi Nataliya Ğumenük bu aqqında haber berdi.

"Men tüşünem ki, Ava Quvetleriniñ reberiniñ (Mıkola Oleşçuk — muar.) öz topraqlarımıznı qaytqanımıznı ve bundan evel onı işğalcilerden "temizletmek" kerekligimizni añlatqan postu pek añlaşılır edi. Demek, vaqtınca işğal etilgen Qırım yarımadasındaki qanuniy arbiy obeyktler, maqsatlarğa iş devam ete", — dep Ğumenük qayd etti.

Onıñ sözlerine köre, "pamuq patlaması mevsimi" avağa bağlıdır, bunıñ içün "anda urluq olğanı içün pamuq uzun vaqıt çiçekleycektir".

"Böylece, işimiz semereli oldı, çünki rus pablikleri de bunı tanıdı ve (Belbek uçaq limanında — muar.) ava ordusınıñ tertibinde ğayıplarını da tanıdı. Faqat bazı şeylerni tamir ete bileler. Buña baqmadan, bu vaqialarnı nezaret etecekmiz ve idare etecekmiz", — dep "Pivden" OKnıñ matbuat merkeziniñ reberi qayd etti.

Şu cümleden, rus KHV haber berdiler ki, Su-30, eki Su-27 mahv etildi. Bundan ğayrı, olarnıñ bilgilerine köre 12 işğalci elâk oldı ve 10 yaralandı.

2024 senesi qara qış ayınıñ 31-inde Qırımdaki patlamalarnıñ neticeleri. Фото: скріншот з російського Telegram-каналу

Bundan başqa, Ğumenük qayd etii ki, Qara deñizde işğalciler, Qırım yarımadasındaki vaqialardan şaşırıp qaldılar ve öz gemiler taqımını başqa yerlerge yollamağa tırışalar. Olar añlaylar ki, Qırımdan Novorosiyskke yol uzun olmağanı içün bütün gemileri ve katerlerini bir yerde tutmaq pek telükelidir.

"Bunıñ içün deñiz taqımı 14 gemiden ibarettir, olar arasında eki raketa taşıyıcı bar: 16 "Kalibr"ge saip olğan eki fregat qaravul etmege devam ete. Aynı zamanda duşman rotatsiya keçirdi. Hatırlatam ki, uzun zamandır deñiz tübünde gemiler qaravul ete edi, amma tünevin baza noqtasına yollandı, kareta taşıyıcılar ise qaravul etmege başladı. Demek, gergin duşman deñizdeki raketalarnı qullanmağa azır. O zaman arbiy qaravul emir etip, ücüm ete. Bu telüke hatırlayaraq, ava telükesini eşitip, sığınaqqa ketmek kerek", — dep añlattı o.

Qara qış ayınıñ 31-inde Qırım ve Aqyarda patlamalar aqqında ne bilemiz

Çerşenbe künü qara qış ayınıñ 31-inde işğal etilgen Aqyarda Saq, Kezlev ve Aqşeyh rayonlarında bir qaç patlama duyuldı. Belbek uçaq limanı yanında yanğın çıqtı. RF Mudafaa nazirligi, Qara deñiz ve Qırım avasında 20 raketa tüşürgenini ve Qara Töbeldeki arbiy qısımğa raketalarnıñ parçalarınıñ tüşkenini bildirdi.

Aqyar şeeriniñ "gubernatorı" Mihail Razvojayev bildirdi ki, işğalciler altı raketa tüşürip, şeerge kütleviy ücüm yoq ettiler. İlk malümatqa köre kimse yaralanmadı. Onıñ sözlerine köre, "Üst Belbek" bağça cemaatındaki 12 ev raketalarnıñ parçalarınen bozuldı.

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