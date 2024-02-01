Овруцька міська рада, починаючи з 1 лютого 2024 року, з метою підтримки народжуваності в територіальній громаді надаватиме матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень усім породіллям, котрі народжуватимуть дитину в Овруцькій міській лікарні. Це рішення ухвалили 24 січня на 56 сесії Овруцької міської ради.

Про це Суспільному розповів Овруцький міський голова Іван Коруд.

За його словами, під час сесії затвердили Програму підтримки породіль в Овруцькій міській територіальній громаді на 2024 рік.

"В останні роки, як в межах держави, так і в нашій громаді зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті стабільного перевищення рівня смертності над народжуваністю. Серед глобальних чинників скорочення чисельності населення одним із головних є низький рівень народжуваності. З 2014 року спостерігається зниження народжуваності і в Овруцькому районі. У 2014 році в акушерсько-гінекологічному відділенні лікарні прийняли 523 пологів, у 2021 році — 246, у 2022 році — 215, у 2023 — 178 пологів", — поінформував Іван Коруд.

За його словами, для того, щоб відбувалося звичайне відтворення населення, потрібно, щоб у кожній сім'ї народжувалося не менше трьох дітей.

"Мають бути створені такі передумови, які б соціально і матеріально зміцнили інститут сім'ї та покращили якість життя кожної родини і насамперед з новонародженою дитиною. Ось чому і ухвалили Програму, метою якої є надання матеріальної підтримки при народженні дитини в акушерсько-гінекологічному відділенні Овруцької міської лікарні. Програма розрахована на виконання протягом 2024 року. Допомога надаватиметься породіллям, у яких народилася дитина, починаючи з 1 лютого 2024 року. Матеріальна допомога у розмірі 10 000 гривень надаватиметься на кожну народжену дитину", — розповів Іван Коруд.

Для отримання матеріальної допомоги породіллі мають надати до Центру надання адміністративних послуг Овруцької міської ради пакет документів:

заяву одного з батьків;

довідку про склад сім'ї;

копію свідоцтва про народження дитини/дітей (з пред'явленням оригіналів);

копію ідентифікаційного коду та сторінок паспорту одного з батьків, що засвідчують особу та місце реєстрації;

довідку лікаря-педіатра (сімейного) про перебування дитини під наглядом;

довідку, яка підтверджує народження дитини в акушерсько-гінекологічному відділенні Овруцької міської лікарні;

реквізити банківського рахунку для перерахування коштів заявнику (реквізити можуть бути вказані в заяві одного з батьків).

Документи, необхідні для надання матеріальної допомоги, передаватимуть до відділу соціального захисту населення Овруцької міської ради для підготовки розпорядчих документів.

Раніше Суспільне повідомляло, що в Станишівській громаді Житомирщини за народження дитини виплачують одноразову грошову допомогу. До січня 2024 року вона складала 5 тисяч гривень, нині — 10 тисяч.

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