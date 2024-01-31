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Десять громад Сумщини обстріляли армійці РФ
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Десять громад Сумщини обстріляли армійці РФ

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31 січня армійці РФ 43 рази обстрілювали Сумщину. Було 216 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Хотінська громада: армія РФ вдарила з мінометів та артилерії.

На Великописарівську громаду військові РФ скинули вибухові пристрої з безпілотника. А також обстрілювали громаду мінометами, гранатометами та дронами.

Краснопільська громада — зафіксовано артобстріли, обстріли дроном та мінометами.

У Зноб-Новгородській громаді російські військові здійснили обстріл некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера — було 10 вибухів. Також зафіксували артобстріл.

Юнаківську громаду військові Росії обстріляли з артилерії. Також були влучання від мінометів та дронів.

Дроном обстріляли сьогодні протягом дня і Миропільську громаду області.

Середино-Будська громада — зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів), артобстріли (13 вибухів), РСЗВ (10 вибухів) та ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами.

Свеська громада — був артилерійський обстріл та обстріл мінометами

Артилерією вдарила армія РФ по Есманській громаді.

Міни скинули на Шалигинську громаду. Крім цього був артобстріл.

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