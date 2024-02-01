На війні в Україні РФ втратила тисячу військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 1 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 386 230 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1000 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6322 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 11773 (+16) од,
- артилерійських систем — 9228 (+33) од,
- РСЗВ — 976 (+2) од,
- засоби ППО — 663 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7136 (+36),
- крилаті ракети — 1847 (+1),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12267 (+36) од,
- спеціальна техніка — 1462 (+10).
Дані уточнюються.