У Лондоні затримали колишнього "губернатора" окупаційної влади Севастополя

У Лондоні британська поліція затримала колишнього так званого "губернатора" тимчасової окупаційної влади Севастополя 46-річного Дмитра Овсяннікова. Затримання відбулося у його будинку в Лондоні минулого тижня.

Про це пише The Insider з посиланням на The Times.

Британське агентство боротьби зі злочинністю (NCA) висунуло Овсяннікову звинувачення у порушенні санкцій та відмиванні грошей.

Зазначається, що Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.

"Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей та фінансових послуг", — зазначає The Times.

Раніше щодо Овсяннікова діяли також санкції ЄС. Однак у лютому 2023 року його було виключено з цього списку. При цьому влада Великої Британії з нього санкції не знімала.

На посаді так званого "губернатора" окупаційної влади у Севастополі Дмитро Овсянніков працював у 2017-2019 роках.

У 2017 році Євросоюз вніс Овсяннікова до списку санкцій через "дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Восени 2022 року, за кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну, йому вдалося домогтися скасування обмежень. Він заявив, що давно не займає державних постів і зазнає через санкції "реальних збитків", зокрема не може вести бізнес на території Євросоюзу.

Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року та заморозила його активи. У березні 2022 року додали заборону на користування трастовими послугами.