У Лондоні затримали колишнього "губернатора" окупаційної влади Севастополя

У Лондоні британська поліція затримала колишнього так званого "губернатора" тимчасової окупаційної влади Севастополя 46-річного Дмитра Овсяннікова. Затримання відбулося у його будинку в Лондоні минулого тижня.
Про це пише The Insider з посиланнямПовідомлення про затримання Овсяннікова опубліковано лише у паперовій версії видання The Times. Фотографію із фрагментом публікації виклав політичний оглядач медіагрупи "Росія Сьогодні" Володимир Корнілов. Співавтор статті The Times Том Парфітт підтвердив The Insider справжність та надіслав фотографію тексту. на The Times.
Британське агентство боротьби зі злочинністю (NCA) висунуло Овсяннікову звинувачення у порушенні санкцій та відмиванні грошей.
Зазначається, що Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.
"Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей та фінансових послуг", — зазначає The Times.
Раніше щодо Овсяннікова діяли також санкції ЄС. Однак у лютому 2023 року його було виключено з цього списку. При цьому влада Великої Британії з нього санкції не знімала.
На посаді так званого "губернатора" окупаційної влади у Севастополі Дмитро Овсянніков працював у 2017-2019 роках.
У 2017 році Євросоюз вніс Овсяннікова до списку санкцій через "дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Восени 2022 року, за кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну, йому вдалося домогтися скасування обмежень. Він заявив, що давно не займає державних постів і зазнає через санкції "реальних збитків", зокрема не може вести бізнес на території Євросоюзу.
Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року та заморозила його активи. У березні 2022 року додали заборону на користування трастовими послугами.