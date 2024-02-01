НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Лондоні затримали колишнього "губернатора" окупаційної влади Севастополя
ВЕЛИКА БРИТАНІЯКРИМРОСІЯКРИМІНАЛСевастопольПодіїСвіт

У Лондоні затримали колишнього "губернатора" окупаційної влади Севастополя

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир Путін і Дмитро Овсянніков у Кремлі
Президент Росії Володимир Путін спостерігає за церемонією відкриття газопроводу з Росії до Криму під час прямого відеозв’язку з Кремля. Поряд з ним сидить тодішній так званий "губернатор" Севастополя Дмитро Овсянніков, 27 грудня 2016 р. Фото: Олексій Дружинін через AP

У Лондоні британська поліція затримала колишнього так званого "губернатора" тимчасової окупаційної влади Севастополя 46-річного Дмитра Овсяннікова. Затримання відбулося у його будинку в Лондоні минулого тижня.

Про це пише The Insider з посиланнямПовідомлення про затримання Овсяннікова опубліковано лише у паперовій версії видання The Times. Фотографію із фрагментом публікації виклав політичний оглядач медіагрупи "Росія Сьогодні" Володимир Корнілов. Співавтор статті The Times Том Парфітт підтвердив The Insider справжність та надіслав фотографію тексту. на The Times.

Британське агентство боротьби зі злочинністю (NCA) висунуло Овсяннікову звинувачення у порушенні санкцій та відмиванні грошей.

Зазначається, що Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів злочинної готівки.

"Овсянніков є санкційною особою у Великій Британії, що накладає обмеження на його доступ до грошей та фінансових послуг", — зазначає The Times.

Раніше щодо Овсяннікова діяли також санкції ЄС. Однак у лютому 2023 року його було виключено з цього списку. При цьому влада Великої Британії з нього санкції не знімала.

На посаді так званого "губернатора" окупаційної влади у Севастополі Дмитро Овсянніков працював у 2017-2019 роках.

У 2017 році Євросоюз вніс Овсяннікова до списку санкцій через "дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Восени 2022 року, за кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну, йому вдалося домогтися скасування обмежень. Він заявив, що давно не займає державних постів і зазнає через санкції "реальних збитків", зокрема не може вести бізнес на території Євросоюзу.

Велика Британія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року та заморозила його активи. У березні 2022 року додали заборону на користування трастовими послугами.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Тунберг
Суд виправдав Грету Тунберг за блокування нафтогазової конференції у Лондоні
Британія
Британські парламентарі закликали Кемерона визнати РФ спонсором тероризму
До Дніпра приїхав поважний посол Великої Британії Мартін Гарріс
До Дніпра приїхав поважний посол Великої Британії Мартін Гарріс
Велика Британія
Велика Британія випробує запуск фіктивної ядерної ракети — The Telegraph
На початок