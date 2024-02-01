Понад 140 нових книжок отримає бібліотека з села Миролюбівка Херсонської області

У Києві в кав'ярні-книгарні "Рід" зібрали понад 140 нових книжок. Їх передадуть у бібліотеку села Миролюбівка Херсонської області.

Про це Суспільному розповіла керівниця книгарні "Рід" Тетяна Лисун.

За її словами до книгарні звернулися брати Капранови, а до них своєю чергою — координатори гуманітарних проєктів підрозділу цивільно-військового співробітництва. Вони запропонували зібрати книги для деокупованого села Миролюбівка на Херсонщині.

"Сама будівля бібліотеки ціла, але працівники хочуть поновити книги, тому ми, власне, і зробили цей збір. Люди принесли багато книжок. Ми планували зібрати 100 книг, але менше ніж за три тижні отримали понад 140 різних книжок", — говорить керівниця книгарні.

Як говорить Тетяна, люди приносили нові книги, які були упаковані.

"Харківська школа фотографії принесла нам кілька своїх видань, також передавали книги звичайні люди та приносили автори. Зібралася дуже гарна підбірка. Зараз ми перебираємо та пакуємо ці книжки. Ті, що не в дуже гарному стані, залишаємо. Відправляти у Миролюбівку будемо Новою поштою", — каже жінка.

Також за її словами, передали дитячі книжки, багато української патріотичної літератури, як було в запиті.

"Від своєї книгарні передамо історичну підбірку романів Чемериса. Звичайно, поклали й свої книжки: з історії, філософії, художні книги та поезію. Їх збирали всім колективом, і продавці й менеджери", — розказала Тетяна Лисун.

Книгарня-кав'ярня Рід на Майдані відкрилась у Києві у вересні 2023 року. З 16 січня там розпочали благодійний збір для бібліотеки села Миролюбівка Херсонської області.

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