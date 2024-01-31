Де у Дніпрі не буде світла 1 лютого: адреси

1 лютого на п'яти вулицях у Дніпрі тимчасово відключатимуть електропостачання. Це пов'язано з проведенням планових робіт на електромережах.

Про це мовиться у Telegram-каналі компанії "ЦЕК".

За повідомлення, з 08:00 до 17:00 без світла перебуватимуть жителі 71-го будинку на вулиці Робочій.

З 09:00 до 17:00 припинятимуть подачу електроенергії за адресами:

вул. Холодноярська: 1-20;

пров. Ялицевий: 4-16 (парні);

пров. Листяний: 1-18;

пров. Червонополянський: 20.

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