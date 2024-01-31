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"Ствольна артилерія б’є в ціль, ми накриваємо площею": як нацгвардійці на Запорізькому напрямку воюють на "Градах"
НАЦГВАРДІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Ствольна артилерія б’є в ціль, ми накриваємо площею": як нацгвардійці на Запорізькому напрямку воюють на "Градах"

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Нацгвардійці бригади "Червона калина" за допомогою "Градів" знищують окопи, бліндажі та штаби росіян на Запорізькому напрямку. За хвилину одна установка випускає 40 ракет та вражає ціль на площі 16 гектарів.

Військовослужбовець на позивний “Гуцул" – командир бойової машини БМ-21 “Град” та його побратим командир реактивного взводу на псевдо “Маус” розповіли Суспільному про особливості роботи з реактивною системою залпового вогню. Так, на озброєні бійців Нацгвардії установка "Град”, що створена на базі Уралу.

"Ствольна артилерія б’є в ціль, ми накриваємо площею": як нацгвардійці на Запорізькому напрямку воюють на "Градах"
Бойова машина БМ-21 “Град”, яку використовують бійці НГУ "Червона калина" на Запорізькому напрямку. Фото: Суспільне Запоріжжя
" Це пускова установка. Місце командира гармати тут, позаду, навідник стоїть зліва від мене. В нього прицільні пристрої, ось “серьга”, вона розкладається, на ній є електроприводи, керує моторами, які піднімають – повертають пакет. В принципі робота не складна, моя задача прийняти, записати, навідник – наведеться", – каже командир бойової машини на позивний "Гуцул" .

Загальна кількість людей в розрахунку на одну машину – семеро, каже військовослужбовець "Маус":

"Це команда семеро людей виїжджає на вогневу позицію. В розрахунку п'ятеро, плюс оператор топогеодезист-бусоліст, це шостий і стріляючий офіцер".
Національна гвардія України воює на Запорізькому напрямку, бойова машина БМ-21 “Град” на Запорізькому напрямку
Військовослужбовець "Маус". Фото: Суспільне Запоріжжя

До реактивного розрахунку бойової машини БМ-21 “Град” військовослужбовець "Маус" потрапив не одразу:

"Я три етапи пройшов, поки служив в Нацгвардії. Спочатку я був у піхоті, потім перейшов вже до бригади “Червона калина”, потрапив у мінометний взвод. Ми тут в зоні бойових дій з червня місяці. Безпосередньо виконуємо бойові завдання з кінця липня".

"Гулуц" каже, до початку повномасштабного вторгнення виконував задачі на Маріупольському напрямку, був у зоні ООС.

Національна гвардія України воює на Запорізькому напрямку, бойова машина БМ-21 “Град” на Запорізькому напрямку
Військовослужбовець на позивний “Гуцул", командир бойової машини БМ-21 “Град”. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Нас поміняли з 17-го на 18-те, ми приїхали 18-го числа в ППД. Приїхали, пару днів дома, до мене дзвонить командир взводу і каже: “Війна”. От просто він сказав одне слово. Я довго не думаючи. В мене тривожна валіза завжди зібрана, я за тривожну валізу і в частину".

Бойова машина БМ-21 “Град” допомагає українським військовим виконувати завдання у складних умовах, вона потребує, каже Гуцул, особливо догляду.

Бойова машина БМ-21 “Град” на Запорізькому напрямку, Національна гвардія України "Червона калина"
Бойова машина БМ-21 “Град”, яку використовують бійці НГУ "Червона калина" на Запорізькому напрямку. Фото: Суспільне Запоріжжя
"За машиною дбаємо і вона їздить. Вона має велику прохідність. Просто любити техніку треба. В мене механік водій її любить. Вона йому, як друга жінка, чесно скажу. Він її холить, лелеїть, гладить. Отак кожен ранок прийде погладить, заведе, прогріє, поговорить з нею".

Фото: особистий архів військовослужбовців
"Самої установки вони (прим. росіяни) бояться. Звісно вона не тільки в нас є, вона й в інших бригадах є. Але це грізна зброя. Яка знищує противника на площі. Це не.. Ствольна артилерія б’є в ціль, ми накриваємо площею".
Військовослужбовець на позивний "Гуцул"

При цьому у своїй роботі каже військовослужбовець на позивний "Гуцул" треба бути достатньо швидким:

"Нам головне, щоб було влучно, вміло і швидко відпрацьована робота. Чому швидко? Бо теж може “прилетіти” у відповідь. Я в своєму розрахунку впевнений на 100%".

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